La Roma de Dybala hace su estreno ante Niza en la Europa League La Roma, donde juega el argentino Paulo Dybala, visitará a Niza, desde las 16, por la fecha 1 de la Europa League. Por Ovación 24 de septiembre 2025 · 07:41hs

Roma del argentino Paulo Dybala visita este miércoles a Niza en el marco del partido por la fecha 1 de la Europa League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Allianz Riviera, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El conjunto de la capital italiana, con Paulo Dybala y Matías Soulé, inicia de visitante su participación en el certamen continental. Probables formaciones de Niza vs Roma Niza: Yehvann Diouf, Kodjo Oppong, Djuma Ba, Melvin Bard, Tiago Gouveia, Hicham Boudaoui, Charles Vanhoutte, Jonathan Clauss, Jérémie Boga, Sofiane Diop, Terem Moffi Roma: Mile Svilar, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Zeki Çelik, Devyne Rensch, Kouadio Koné, Bryan Cristante, Angeliño, Lorenzo Pellegrini, Evan Ferguson, Matías Soulé