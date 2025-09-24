Uno Santa Fe | Policiales | adolescente

Rescataron a una mamá adolescente de 16 años junto a su bebé, quien era obligada a prostituirse

La víctima relató años de sometimiento y golpizas. La Policía y la Fiscalía activaron medidas urgentes para protegerla junto a su bebé. Se busca a la pareja de 19 años y a su madre.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de septiembre 2025 · 10:35hs
La víctima pidió ayuda a dos mujeres en una parada de colectivos

gentileza

En un operativo que movilizó a la Policía de Santa Fe, una mamá adolescente de 16 años y su bebé fueron rescatados tras denunciar ser víctimas de violencia de género, privación de la libertad y explotación sexual en el barrio General López de la capital provincial.

El pedido desesperado

En las últimas horas, la joven se acercó a dos hermanas que esperaban el colectivo en el barrio General López, solicitando ayuda para trasladar a su bebé al hospital, ya que el padre de la criatura —su pareja de 19 años— lo había golpeado y necesitaba atención médica urgente.

Las mujeres advirtieron anomalías en el relato y tomaron conciencia de la vulnerabilidad extrema de la adolescente. La víctima relató haber estado privada de su libertad, sufrir golpizas frecuentes y ser obligada por su suegra a prostituirse.

Las hermanas la llevaron a su domicilio, le brindaron asistencia, la ayudaron a higienizarse y realizaron la denuncia al 911. Desde la central de emergencias enviaron a oficiales del Comando Radioeléctrico para verificar la situación.

Actuación policial inmediata

Los agentes constataron la gravedad del caso y notificaron a la Jefatura de Policía y a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Se activó de inmediato el protocolo para víctimas de violencia de género y se ordenó la intervención de la Comisaría de la Mujer de la Policía de Investigaciones (PDI).

Búsqueda de los responsables

Paralelamente, la Policía de Santa Fe busca al joven de 19 años —pareja de la adolescente— y a su madre, acusados de golpear, someter y explotar sexualmente a la menor. Según la denuncia, ambos también se dedicarían a la venta de drogas en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

La mamá adolescente y su bebé se encuentran bajo protección policial y reciben asistencia integral de organismos estatales y equipos especializados en violencia de género.

