Entró de madrugada a un comercio sobre Boulevard Gálvez, redujo al empleado y vació la caja: quedó todo grabado

Un delincuente ingresó al comercio a las 5.30, redujo al empleado de turno y lo obligó a entregar unos 40.000 pesos y su teléfono personal

Un comercio de la ciudad fue víctima de un nuevo hecho de inseguridad en las primeras horas de este miércoles en Boulevard Gálvez y San Luis. Cerca de las 5:30 de la mañana , un delincuente ingresó a un drugstore, redujo al empleado de turno y lo obligó a entregar el dinero de la caja.

Según relató el responsable del negocio, el ladrón amenazó verbalmente al trabajador y lo arrinconó , llevándolo hasta la zona de cobro, donde lo obligó a entregar el dinero disponible. Finalmente, se alzó con unos 40.000 pesos en efectivo y el celular personal del empleado .

“Por suerte no hubo heridos ni agresiones físicas. Lo más preocupante siempre es la integridad del chico de atención. Lo material se recupera, pero lo que más nos asusta es que pueda pasar algo peor”, señaló el comerciante.

Todo grabado

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, aunque no se pudo determinar con claridad si el asaltante portaba un arma blanca o algún otro tipo de elemento intimidatorio. Tras el aviso, la policía acudió rápidamente al lugar, aunque el ladrón ya había escapado.

El responsable del comercio advirtió que si bien es común sufrir robos de mercadería durante el día, no es habitual que los delincuentes irrumpan directamente en la caja. “Este año nos había pasado algo similar a comienzos de año, pero en otro local que después cerramos. Normalmente los hurtos se dan cuando los empleados se distraen atendiendo y alguien aprovecha para llevarse productos”, explicó.

Finalmente, destacó que los episodios suelen ocurrir durante la madrugada, en especial entre semana, cuando la zona de Boulevard tiene menos movimiento. “No tenemos contabilizado un número exacto, pero situaciones de robo o hurto nos pasan todas las semanas”, lamentó.

Robo en un drugstore.

• LEER MÁS: Rescataron a una mamá adolescente de 16 años junto a su bebé, quien era obligada a prostituirse