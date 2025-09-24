Uno Santa Fe | Ovación | Inter Miami

El Inter Miami de Leo Messi quiere enderezar su camino ante New York City FC

El Inter Miami de Leo Messi, de irregular andar en la MLS, visitará desde las 20.30 a New York City FC, por unma nueva fecha de la MLS.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 07:38hs
El Inter Miami de Leo Messi quiere enderezar su camino ante New York City FC

El Inter Miami de Lionel Messi visita este miércoles a New York City FC, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Citi Field, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de recuperarse, tras dos derrotas al hilo, con dos buenas victorias que lo tuvieron al astro rosarino marcando en ambos encuentros.

Las posibles formaciones de New York City FC vs Inter Miami

NEW YORK CITY FC: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pascal Jansen.

INTER MIAMI: Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Inter Miami Messi New York City FC
