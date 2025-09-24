Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Hay varios jugadores de Unión que perdieron preponderancia, o la fueron perdiendo, desde el regreso de Leo Madelón. El caso por caso.

Desde que Leonardo Madelón se hizo cargo de la dirección técnica de Unión , algunos jugadores del plantel quedaron relegados y no lograron acoplarse al “modo Madelón”, es decir, al estilo, la dinámica y la exigencia que impone el entrenador santafesino. Mientras algunos se fueron en busca de minutos, otros permanecen en el club pero con participación mínima en los partidos.

Entre los casos más emblemáticos se encuentra Claudio Corvalán , quien pasó de ser líder y capitán a ocupar el rol de segundo marcador central, detrás de Valentín Fascendini . Su lugar en el equipo se vio reducido de manera significativa, reflejando la adaptación del DT a nuevas prioridades tácticas.

LEER MÁS: Palavecino, el revulsivo de Unión que comienza a seducir a Madelón

Otro jugador que sufrió un descenso en la consideración del entrenador es Francisco Gerometta, titular en la primera parte del año cuando Lautaro Vargas bajó su rendimiento. Hoy, ni siquiera concentra, y aunque hubo oportunidades de emigrar, las ofertas eran económicamente inferiores a su contrato actual en Unión.

Claudio Corvalán.jpg Prensa Unión

El caso de Rafael Profini también evidencia la transición: era titular y pieza clave para Cristian González, pero con la llegada de Madelón quedó relegado por Mauro Pittón y Mauricio Martínez, quienes hoy son habituales en la línea de cinco defensores. Profini continúa sumando minutos en los segundos tiempos, cumpliendo una función de oxigenación y de contención de resultados para el DT.

Nicolás Paz.jpg Prensa Unión

Algo similar ocurre con Nicolás Paz, utilizado por el anterior cuerpo técnico como lateral en línea de cinco, y aunque Madelón destaca su polifuncionalidad y rendimiento, su participación es mínima. Ezequiel Cañete, por su parte, ingresó ante Boca con bajo nivel y sigue buscando su mejor forma, concentrando y yendo al banco pero sin minutos significativos en este buen momento de Unión.

Los que luchan minuto a minuto por su oportunidad

Otros jugadores, como Agustín Colazo y Diego Armando Díaz, luchan día a día por ganarse algún minuto y poder oxigenar a titulares como Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. Por su parte, Lucas Gamba, histórico capitán y delantero clave, pasó a un rol secundario: en el último partido ante Independiente Rivadavia ni siquiera ingresó. Madelón busca encontrar la mejor manera de ubicarlo, ya que su desequilibrio y jerarquía pueden aportar soluciones importantes para abrir partidos.

LEER MÁS: Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Finalmente, un caso particular es el de Jerónimo Dómina, cuyo contrato vence el 31 de diciembre. Su salida del club sería casi segura, salvo un giro radical en las negociaciones, algo que no depende de decisiones técnicas sino de la dirigencia.

En síntesis, la era Madelón impuso nuevas reglas, prioridades y rotaciones que dejan a algunos jugadores en un segundo plano, mientras que el DT busca consolidar un equipo equilibrado y competitivo, con una estructura que responda a su estilo y visión futbolística.