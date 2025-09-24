Uno Santa Fe | Unión | Unión

A Leo Madelón los 11 le salen de memoria en Unión

Leonardo Madelón apostaría por tercera vez consecutiva al mismo equipo titular de Unión, que el viernes defenderá la punta de la Zona A ante Banfield.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 11:15hs
Prensa Unión

En Unión se respira confianza plena. Leonardo Madelón parece haber dado con la tecla y, a pocas horas del duelo del viernes ante Banfield en el Florencio Sola, ya tiene en su cabeza el equipo titular que considera ideal para defender la punta de la Zona A del Torneo Clausura.

Unión, único líder del Clausura

El Tatengue llega de mostrar carácter en las últimas dos presentaciones: primero con una victoria de peso en La Plata frente a Gimnasia, y luego con un empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, resultado que le permitió mantenerse como único líder de su zona.

LEER MÁS: Palavecino, el revulsivo de Unión que comienza a seducir a Madelón

La tabla le sonríe: un punto por encima de sus perseguidores, nueve sobre la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, y doce sobre los puestos de descenso en la tabla anual.

El panorama para Madelón es inmejorable: no hay lesionados ni suspendidos, y mientras los titulares descansaron tras el choque del fin de semana, los suplentes y jugadores relegados sumaron minutos en un amistoso ante Independiente de Santo Tomé en el estadio 15 de Abril.

Todo definido por Madelón en Unión

De no surgir imprevistos durante la semana, el entrenador repetirá por tercera vez consecutiva la misma formación: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

La decisión de Madelón refleja solidez y confianza en su equipo. Repetir once por tercera vez consecutiva no solo es un guiño a la estabilidad táctica, sino también un mensaje claro: Unión busca en el sur bonaerense afianzar su liderazgo, sostener el buen momento y dar pasos firmes hacia los objetivos de la temporada.

Unión Madelón Banfield
