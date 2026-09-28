Colón se acerca al Reducido y tiene cinco fechas para escalar en la tabla

Los resultados de la fecha favorecieron a Colón, que mantuvo una distancia importante sobre los puestos de riesgo y ahora apunta a escalar al Reducido.

Colón recibió buenas noticias desde otros escenarios en una fecha donde volvió a dejar puntos en el camino. El empate ante All Boys terminó teniendo un valor extra por los resultados de los rivales directos, ya que varios equipos que aparecen por encima no pudieron ganar. Así, el Sabalero mantiene una distancia considerable con la zona de clasificación y puede enfocar su objetivo en los primeros puestos.

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Una fecha que terminó jugando a favor

El empate de Colón tomó otra dimensión cuando comenzaron a conocerse los demás resultados. Ferro fue prácticamente la excepción entre los equipos que pelean en la parte alta, mientras que Deportivo Morón cayó ante Los Andes, Godoy Cruz igualó frente a Racing de Córdoba y Deportivo Madryn no pudo pasar del empate contra Central Norte de Salta.

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También hubo tropiezos que favorecieron al Sabalero. Almirante Brown perdió como local frente a Acassuso, mientras que Estudiantes de Buenos Aires y Ciudad Bolívar consiguieron victorias ante San Miguel y Chaco For Ever, respectivamente.

Con 15 puntos todavía en disputa, Colón le lleva nueve unidades a Los Andes, que ocupa el primer lugar fuera de la zona de clasificación. De esta manera, el ingreso al Reducido aparece prácticamente encaminado, aunque el verdadero desafío pasa por terminar lo más arriba posible.

El líder Ferro sacó una diferencia importante y parece tener otro ritmo en la carrera por el primer lugar. Para Colón, en cambio, la mirada está puesta en los equipos que tiene inmediatamente por delante. Deportivo Madryn está apenas un punto arriba, mientras que Godoy Cruz aparece cuatro unidades por encima.

Más lejos quedó Deportivo Morón, que actualmente marcha segundo y le lleva seis puntos al conjunto santafesino. Por eso, el margen todavía existe, pero será necesario encontrar una mayor regularidad en el tramo final para intentar recortar esa diferencia.

Cinco finales para acomodarse en la tabla

El fixture que le queda al Sabalero presenta cinco partidos que pueden terminar siendo determinantes para definir su posición final. El próximo desafío será en casa, donde recibirá el sábado a Estudiantes de Buenos Aires.

Después llegará una salida exigente hacia Santiago del Estero para enfrentar a Mitre. La siguiente estación será nuevamente Santa Fe, con Almirante Brown como visitante.

En la recta final, Colón tendrá que viajar a Bolívar para medirse por primera vez en esa ciudad con Ciudad Bolívar, antes de cerrar la fase regular en el Brigadier López frente a Defensores de Belgrano.

El objetivo inmediato ya no parece ser simplemente conseguir el pasaje al Reducido. Con la clasificación encaminada, Colón necesita sumar, recuperar regularidad y escalar posiciones para llegar a la etapa decisiva del campeonato con el mejor escenario posible.