La Salle Jobson perdió ante Centenario por la Copa Federación

En la ida de las semifinales de la Copa Federación, La Salle Jobson cayó ante Centenario por 3 a 0, y no la tendrá fácil en San José de la Esquina

En el predio ubicado en Cabaña Leiva, La Salle Jobson no jugó bien, y fue superado por Centenario de San José de la Esquina en el cruce de ida de las semifinales de la Copa Federación 2025 que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. Para la escuadra del departamento Caseros, los goles fueron convertidos por David Luciani, Leandro Cuevas y Felipe Ciccarelli.

La Salle cayó en la ida de las semifinales de Copa Federación ante Centenario de San José de la Esquina. En el primer tiempo no pudo aprovechar sus chances y los visitantes se fueron 2-0 al descanso. Ya en el complemento la roja al arquero lasallano complicó todo y Centenario puso el 3-0 final. El Jobson deberá ir a buscar la hazaña el próximo domingo ante el campeón de la Liga Interprovincial.

La escuadra que conduce Eduardo Magnín perdió por una diferencia amplia y ahora deberá ir a San José de la Esquina en busca de la épica para poder llegar a la Final de la Copa Federación. El único equipo en carrera que representa a la Liga Santafesina en el certamen de la Casa Madre provincial, recibió a Centenario de San José de la Esquina y perdió 3 a 0 con goles de David Luciani, Leandro Cuevas y Felipe Cicarelli.

image.png Centenario de San José de la Esquina venció con claridad al Colegial por 3 a 1 en Santa Fe.

El cuadro auriazul se despachó en la Ida de las Semifinales y tendrá comodidad para afrontar el partido revancha, donde el Jobson para remontar el scorer global deberá contar con una gran tarde y con un escaso margen de error.

Síntesis

La Salle Jobson 0- Centenario (SJE) 3

La Salle Jobson: Gustavo Bustos; Tomás Drapko, Mateo Basilio, Gonzalo Díaz y Nicolás Papa; Facundo Romero, Mateo Massi, Juan Fiorenza, Alejo Cornú; Tomás Fontanellaz y Julián Guerino. DT: Eduardo Magnín.

Centenario de San José de la Esquina: Ignacio Don; Alfonso Magi, Facundo Rodríguez, Alex Gasparini y Renzo Messi; Stéfano Savietto, Santiago Ceballos, Felipe Cicarelli; Leandro Cuevas, Julián Sparvoli y David Luciani. DT: Pablo Casadei.

Goles: Pt: 28´David Luciani (C), 40´ Leandro Cuevas (C); St: 21´Felipe Cicarelli (C).

Incidencias: St: 19´ expulsado Gustavo Bustos (LS).

Cambios: Joaquín Viola por Cornu, Eduardo Esquivel por Drapko, Tomás Capitani por Papa, Patricio Copello por Massi y Mariano Andreoli por Romero (La Salle); Joaquín Marchegiani por Magi, Álvaro Capitani por Messi, Mateo Bernardi por Ceballos, Facundo Paoloni por Cicarelli y Federico Gentiletti por Cuevas (CSJE).

Árbitro: Gastón Regenhardt (Liga Galvense).

Cancha: La Salle (Cabaña Leiva).