La Santa Fe–Rosario se frenó en Coronda: el clima obligó a suspender la clásica

El regreso de la tradicional prueba ciclística, en el marco de la Copa Santa Fe 2025, quedó inconcluso por el temporal. La organización priorizó la seguridad.

14 de diciembre 2025 · 14:46hs
La histórica Santa Fe–Rosario volvió a rodar tras más de dos décadas, pero el clima terminó siendo protagonista. Las adversas condiciones meteorológicas forzaron la suspensión de la competencia a la altura de Coronda, decisión tomada para resguardar la integridad de ciclistas y equipos, y que dejó sin definición final a la prueba.

La decisión en plena ruta

El frente climático que avanzó sobre la región obligó a una evaluación constante del desarrollo de la carrera. Tras un período de espera y análisis, las autoridades resolvieron neutralizar definitivamente la prueba, entendiendo que no estaban dadas las garantías mínimas para continuar el recorrido hasta Rosario.

Si bien la carrera no pudo completarse en su totalidad, la organización determinó premiar el sprint disputado hasta Coronda, único tramo desarrollado bajo condiciones reglamentarias. Allí, Elbio Alborzen se quedó con el primer lugar, escoltado por Enzo Tallarico y Sergio Fredes, quienes completaron el podio parcial.

Sin campeón de la Copa Santa Fe

Al no cumplirse el recorrido oficial, la competencia quedó desierta en cuanto a la adjudicación de la Copa Santa Fe 2025. La medida se ajusta al reglamento y responde al criterio deportivo de validar únicamente los tramos efectivamente disputados.

La Santa Fe–Rosario había generado gran expectativa en su retorno al calendario nacional, con una nutrida participación de equipos y un importante despliegue organizativo. El clima impidió el cierre soñado, pero el regreso de la clásica dejó la puerta abierta para futuras ediciones.

Unión busca cerrar el año con la asamblea ordinaria y definir la memoria y el balance de la gestión

Natación: Malena Santillán cerró una temporada consagratoria en la élite continental

Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

Unión busca cerrar el año con la asamblea ordinaria y definir la memoria y el balance de la gestión

Natación: Malena Santillán cerró una temporada consagratoria en la élite continental

Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

Atlético de Rafaela sueña y San Martín de Formosa resiste: la final del Federal A define un ascenso

Estudiantes campeón, con Sebastián Verón en la tribuna

Gustavo Costas, entrenador de Racing: Me quedo en deuda tras la caída ante Estudiantes

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

