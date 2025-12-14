La Santa Fe–Rosario se frenó en Coronda: el clima obligó a suspender la clásica

El regreso de la tradicional prueba ciclística, en el marco de la Copa Santa Fe 2025, quedó inconcluso por el temporal. La organización priorizó la seguridad.

La histórica Santa Fe–Rosario volvió a rodar tras más de dos décadas, pero el clima terminó siendo protagonista. Las adversas condiciones meteorológicas forzaron la suspensión de la competencia a la altura de Coronda , decisión tomada para resguardar la integridad de ciclistas y equipos, y que dejó sin definición final a la prueba.

El frente climático que avanzó sobre la región obligó a una evaluación constante del desarrollo de la carrera. Tras un período de espera y análisis, las autoridades resolvieron neutralizar definitivamente la prueba, entendiendo que no estaban dadas las garantías mínimas para continuar el recorrido hasta Rosario.

Si bien la carrera no pudo completarse en su totalidad, la organización determinó premiar el sprint disputado hasta Coronda, único tramo desarrollado bajo condiciones reglamentarias. Allí, Elbio Alborzen se quedó con el primer lugar, escoltado por Enzo Tallarico y Sergio Fredes, quienes completaron el podio parcial.

Sin campeón de la Copa Santa Fe

Al no cumplirse el recorrido oficial, la competencia quedó desierta en cuanto a la adjudicación de la Copa Santa Fe 2025. La medida se ajusta al reglamento y responde al criterio deportivo de validar únicamente los tramos efectivamente disputados.

La Santa Fe–Rosario había generado gran expectativa en su retorno al calendario nacional, con una nutrida participación de equipos y un importante despliegue organizativo. El clima impidió el cierre soñado, pero el regreso de la clásica dejó la puerta abierta para futuras ediciones.