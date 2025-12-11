Uno Santa Fe | Santa Fe

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

La histórica Santa Fe-Rosario de ciclismo vuelve el domingo y habrá un amplio operativo para asegurar el tránsito. Será como parte de la Copa Santa Fe que apoya el gobierno provincial.

11 de diciembre 2025 · 14:16hs
La tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario se realizará el domingo 14.

Por impulso de la Provincia, la clásica carrera ciclística se correrá este domingo tras 21 años y en el centenario de su primera edición. Como parte de la Copa Santa Fe participarán 160 deportistas de 30 equipos y habrá cierres parciales en la autopista, con acompañamiento de más de 40 vehículos para garantizar un tránsito seguro.

La tradicional carrera Santa Fe-Rosario, una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo argentino, volverá a disputarse este domingo 14 de diciembre tras 21 años sin realizarse. El regreso coincide con los 100 años de la primera edición y se inscribe en el marco de la Copa Santa Fe 2025, con el impulso del Gobierno de la Provincia. Competirán alrededor de 160 ciclistas distribuidos en 30 equipos de Argentina, Uruguay y Paraguay, en un recorrido de 170 kilómetros.

El objetivo de reincorporar la prueba a la Copa Santa Fe es fortalecer el ciclismo federado y promover actividades que integren a distintas localidades del territorio provincial.

El secretario de Deportes, Fernando Maletti, destacó que se trata de una edición “histórica”, tanto por la magnitud de la convocatoria como por el nivel de los participantes: “Habrá campeones panamericanos, argentinos y de distintos países. Será la competencia más numerosa que hayamos organizado”.

Un despliegue inédito de seguridad vial

El operativo vial será determinante para garantizar una carrera segura. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, explicó que la coordinación incluye además a Protección Civil, el Ministerio de Salud, las municipalidades de Santa Fe y Rosario, Coronda y otras localidades del corredor. “Lo central es asegurar un tránsito ordenado para los ciclistas y también para los vehículos que los acompañan: entre 40 y 45 motos y autos”, detalló.

La autopista permanecerá cerrada en la mano descendente (Santa Fe–Rosario) en tres tramos: del kilómetro 155 al 110; del 110 al 30; y del 30 al 0. No estará interrumpida por completo de forma simultánea, sino a medida que avance el pelotón. Un “camión escoba” marcará el cierre de la competencia para habilitar nuevamente cada tramo.

En Rosario, la llegada obligará a cortes momentáneos en la Av. Circunvalación de Rosario (Ruta Nacional A008), Bv. Rondeau, Av. Puccio y Carballo, hasta el Parque Alem.

Torres remarcó que la presencia estatal resulta clave en una prueba de ruta abierta: “A diferencia de un estadio o un club, acá hay que montar toda la logística. Es un esfuerzo conjunto que permite que el evento se desarrolle con seguridad”.

Autoridades provinciales destacaron el importante operativo que se implementará en la autopista.

Recorrido y cronograma de la prueba

Los equipos arribarán el sábado 13 a la Secretaría de Deportes en Santa Fe, donde se realizará la presentación oficial a las 18.30 en la Costanera Oeste. La competencia comenzará el domingo a las 7 en el Puente Colgante, en “tren controlado” hasta Iturraspe y Perón. La largada efectiva será a las 8.15. La carrera tiene una duración estimada de cuatro horas y finalizará en el Parque Alem de Rosario.

Tras abandonar la autopista, el pelotón tomará la Circunvalación hasta Rondeau, continuará por Puccio y bajará hacia la zona de las piletas del Parque Alem, donde estará instalada la meta.

Una carrera con un siglo de historia

La primera Santa Fe-Rosario se disputó el 11 de enero de 1925, organizada por el Ciclista Moto Club Santafesino. Fueron 180 kilómetros entre Rosario y Santa Fe, con 16 corredores que completaron el trayecto en siete horas.

La prueba tuvo interrupciones en las décadas siguientes y su última edición se corrió en 2004, con 90 participantes y triunfo de Luis Ricardo Lorenz.

Su regreso en 2025 recupera una tradición surgida en los inicios del ciclismo competitivo moderno, en paralelo con clásicos mundiales como la París-Roubaix o el Tour de Francia.

