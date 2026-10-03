Unión en crisis: fuera de los playoffs, Madelón en jaque y la permanenencia ahora como prioridad

La caída de Unión no solo complicó la meta de ir a los playoffs, sino también la continuidad de Leonardo Madelón y la urgencia ahora pensar en la permanencia

La derrota ante Boca no solamente profundizó el mal momento futbolístico de Unión . También dejó una señal de alerta puertas adentro: Leonardo Madelón puso en duda su continuidad y anticipó que deberá analizar el escenario junto a sus colaboradores y la dirigencia.

Después del 3-0 sufrido en La Bombonera, el entrenador habló de la necesidad de “reflexionar” y “pensar bien todo”. También dejó una frase que abrió directamente el interrogante sobre su futuro: “Si esto no lo puedo mejorar, quizás haya otro que lo pueda mejorar”.

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La derrota ante el Xeneize fue la tercera consecutiva para el Tatengue, después de las caídas frente a Talleres e Independiente. El equipo está fuera de los ocho primeros de la Zona A, mientras el objetivo de meterse en los playoffs empieza a alejarse. Actualmente suma 13 puntos y tiene por delante el desafío de recuperar terreno.

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Pero el problema excede una mala racha de resultados. En su análisis posterior al partido, Madelón hizo referencia a la conformación del plantel y a las numerosas salidas que se produjeron. “El hincha de Unión sabe lo que pasó con el plantel, se desarmó mucho”, manifestó el técnico, quien además remarcó que debe conversar seriamente con los dirigentes porque “me gustan otras cosas”.

Madelón prendió el ventilador en Unión y puso en duda su continuidad. UNO Santa Fe / José Busiemi

Ese escenario vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que ya había aparecido durante el ciclo: el armado del plantel, las salidas y las incorporaciones.

Una tormenta en el peor momento para Unión

Unión atraviesa ahora uno de los momentos más delicados del campeonato. La clasificación a los playoffs dejó de ser una cuestión encaminada y pasó a requerir una reacción inmediata. La meta de intentar llegar a la Sudamericana quedó en una utopía y tomó relevancia la necesidad de sumar por la permanencia, ya que se van los 60 puntos del ciclo de Kily González.

Madelón no anunció su salida ni confirmó que vaya a dejar el cargo. Lo que hizo fue abrir un interrogante y poner en palabras una posibilidad que hasta hace poco parecía lejana. El próximo partido será el viernes 9 de octubre, cuando Unión reciba a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Será otra prueba para un equipo que necesita respuestas futbolísticas y resultados, pero que ahora también afronta la incertidumbre sobre quién estará al frente cuando llegue ese partido.