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Bienes incautados al delito: ya hay más de 4.200 inscriptos para la gran subasta de la Provincia de Santa Fe

La inscripción es obligatoria y permanecerá abierta hasta el 8 de octubre. La subasta se realizará el 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y tendrá 224 lotes.

3 de octubre 2026 · 10:54hs
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Organizada por Aprad

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Organizada por Aprad, se llevará a cabo el 18 de octubre en la ciudad de Santa Fe 

La Provincia de Santa Fe se prepara para realizar una nueva subasta de bienes incautados al delito, que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hasta la tarde del viernes, ya se habían registrado 4.239 personas de todo el país para participar del remate.

La inscripción es obligatoria para poder participar y permanecerá abierta hasta el 8 de octubre a través del sitio oficial www.santafe.gov.ar/subasta.

Se trata de la sexta subasta de bienes recuperados del delito durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con un total de 224 lotes. En las cinco subastas anteriores, la Provincia recaudó más de $5.000 millones.

En el remate anterior se habían inscripto 5.411 personas de todo el país, una cifra que da cuenta del interés que generan estos bienes.

Qué bienes se subastarán en Santa Fe

La sexta subasta organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) tendrá 224 lotes, entre los que se encuentran:

  • 91 motos

  • 80 vehículos

  • 2 lanchas

  • 40 bicicletas

  • 1 inmueble en la ciudad de Rosario

  • 10 máquinas Arcade retro para restaurar

Las personas interesadas deberán ser mayores de edad y completar previamente la inscripción en el sitio oficial de la Provincia. Allí también podrán consultar las condiciones y todos los detalles de los lotes.

Cuándo se podrán ver los bienes

Los lotes serán exhibidos en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe el jueves 15 de octubre, de 9 a 16, y el viernes 16 de octubre, de 8.30 a 13.

La subasta comenzará el viernes 16 de octubre a las 16. Cada persona podrá adquirir como máximo cinco lotes durante el remate.

Cómo funciona el control de los participantes

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que la inscripción previa es necesaria porque la Provincia realiza un control sobre los datos de quienes participan.

"Cruzamos los datos de las personas que se inscriben para que no tengan vinculación con los delincuentes a los que quitamos los bienes", señaló el funcionario.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es garantizar que quienes participen puedan hacerlo "con tranquilidad" y sin riesgos vinculados con los antiguos propietarios de los bienes.

Respecto de los vehículos incautados al delito, Figueroa Escauriza explicó que se les cambia la chapa patente y se realiza un bloqueo de dominio en el Registro de la Propiedad del Automotor.

De esta manera, según detalló el funcionario, los vehículos son entregados sin vínculo registral con sus anteriores propietarios y salen a la venta con una nueva identificación registral.

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