Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

La Selección Argentina juega el último amistoso del año enfrentando a Angola

Con la presencia de Lionel Messi, la Selección Argentina disputará el último amistoso del 2025, enfrentando este viernes desde las 13 a Angola

14 de noviembre 2025 · 08:52hs
La Selección Argentina juega este viernes el último amistoso del año ante Angola.

La Selección Argentina juega este viernes el último amistoso del año ante Angola.

La Selección Argentina se medirá con Angola este viernes, desde las 13, en Luanda por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El combinado africano celebra, en parte, el 50° aniversario de la independencia del país a través de este encuentro. En principio, este sería el último partido oficial de la Albiceleste antes de jugar la Finalissima contra España y, a pesar de tener varias bajas, Lionel Scaloni piensa poner lo mejor.

Último amistoso del año para la Selección Argentina

La Selección, previo a viajar al país africano, entrenó durante la semana en España. El jueves realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, y tuvo la presencia de más de 20.000 personas. Después del entrenamiento, Messi recibió una camiseta del club español con el número 10 de manos del accionista Cristian Bragarnik.

El equipo argentino tendrá varias ausencias de peso, y la más destacada es la de Emiliano Martínez. El arquero no fue citado por decisión exclusiva de Scaloni, quien habló con él antes de anunciar la lista y le explicó que en este partido quiere darle minutos a Gerónimo Rulli. Dibu sabe que es titular indiscutido y será el dueño del arco tanto en la Finalissima como en el debut mundialista.

Otro que no podrá estar presente en Enzo Fernández, que en un principio integraba la lista de citados, pero después del último partido con Chelsea comunicó que sufre una molestia en su rodilla y el cuerpo médico de su equipo le recomendó reposo. "Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar", declaró en diálogo con ESPN. Su lugar en el medio será de Alexis Mac Allister, mientras que que el rol de volante zurdo se lo disputan Nicolás Paz y Giovani Lo Celso.

Por último, los tres futbolistas de Atlético Madrid tampoco jugarán contra Angola porque no se dieron la vacuna contra la fiebre amarilla, que es obligatoria para ingresar a territorio angoleño. Según informó la AFA, no llegaron en tiempo y forma con los trámites vinculados a la vacunación, por lo que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no dirán presente. El representante colchonero que sí estará en cancha es Thiago Almada.

Más allá de estas bajas, Scaloni, quien dio varias sorpresas en lista de citados, tiene pensado poner lo mejor que tiene a disposición y probar a los nuevos en este amistoso, como Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister.

La probable formación de la Selección Argentina

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Argentina Selección Angola
Noticias relacionadas
argentina podria disputar un amistoso contra francia antes de la finalissima

Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

las posibles bajas que le allanarian el camino a argentina en la copa davis

Las posibles bajas que le allanarían el camino a Argentina en la Copa Davis

argentina, con rival, dia y hora definidos para los 16avos del mundial sub 17

Argentina, con rival, día y hora definidos para los 16avos del Mundial Sub 17

Lionel Scaloni decidió desafectar al plantel luego del amistoso ante Angola.

La contundente decisión que tomó Scaloni luego del amistoso que jugará Argentina

Lo último

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Último Momento
Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Ovación
Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.