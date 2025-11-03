La Selección Argentina Sub 17 le ganó a Bélgica en su debut en el Mundial de Qatar

La Selección Argentina debutó con un triunfo por 3 a 2 frente a Bélgica en el debut del Mundial Sub 17 que está disputándose en Qatar

La Selección Argentina debutó con un triunfo por 3 a 2 frente a Bélgica en el debut del Mundial Sub 17 que está disputándose en Qatar. En el predio Aspire Zone de Doha, el elenco dirigido por Diego Placente se impuso en el desafío estreno del Grupo D.

La apertura del marcador en el partido la efectuó la Selección argentina con un tanto del futbolista de Belgrano de Córdoba, Ramiro Tulián. El atacante de 17 años superó la marcación en área europea y, luego de una serie de rebotes, capturó el balón y disparó para poner el 1 a 0 parcial.

• LEER MÁS: Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

Sin embargo, Bélgica apuró su ritmo e igualó la historia luego de una mala salida de la Albiceleste desde el fondo. Arthur De Kimpe aprovechó la distracción y sentenció el empate antes del descanso.

image La Selección Argentina debutó con un triunfo en el Mundial Sub 17.

En el complemento, la Selección argentina apuró su paso en territorio belga pero pagó caro el adelantamiento. A los 15 minutos, Stan Naert puso en ventaja a los europeos luego de una serie de rebotes en el área albiceleste.

Con mucho empuje y amor propio, los jóvenes de Diego Placente volvieron a empezar y, a los 25 y 28 minutos, marcaron la superioridad en una ráfaga de goles. Facundo Janikoski remató cruzado en área europea y sentenció la igualdad, mientras que Felipe Esquivel concretó la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial Sub 17 al marcar el tercer tanto Albiceleste de la jornada.

Embed - ¡#ARGENTINA GANÓ un PAR-TI-DA-ZO ante #BÉLGICA en EL DEBUT! | Argentina 3–2 Bélgica | Resumen

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial Sub 17

El combinado dirigido por Diego Placente continuará con la acción ante Túnez, el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora Argentina), y frente a Fiyi, el domingo 9 de noviembre a las 9.30.