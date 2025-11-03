Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

La Selección Argentina Sub 17 le ganó a Bélgica en su debut en el Mundial de Qatar

La Selección Argentina debutó con un triunfo por 3 a 2 frente a Bélgica en el debut del Mundial Sub 17 que está disputándose en Qatar

3 de noviembre 2025 · 15:38hs
La Selección Argentina Sub 17 le ganó a Bélgica en su debut en el Mundial de Qatar

La Selección Argentina debutó con un triunfo por 3 a 2 frente a Bélgica en el debut del Mundial Sub 17 que está disputándose en Qatar. En el predio Aspire Zone de Doha, el elenco dirigido por Diego Placente se impuso en el desafío estreno del Grupo D.

La apertura del marcador en el partido la efectuó la Selección argentina con un tanto del futbolista de Belgrano de Córdoba, Ramiro Tulián. El atacante de 17 años superó la marcación en área europea y, luego de una serie de rebotes, capturó el balón y disparó para poner el 1 a 0 parcial.

• LEER MÁS: Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

Sin embargo, Bélgica apuró su ritmo e igualó la historia luego de una mala salida de la Albiceleste desde el fondo. Arthur De Kimpe aprovechó la distracción y sentenció el empate antes del descanso.

image
La Selección Argentina debutó con un triunfo en el Mundial Sub 17.

La Selección Argentina debutó con un triunfo en el Mundial Sub 17.

En el complemento, la Selección argentina apuró su paso en territorio belga pero pagó caro el adelantamiento. A los 15 minutos, Stan Naert puso en ventaja a los europeos luego de una serie de rebotes en el área albiceleste.

Con mucho empuje y amor propio, los jóvenes de Diego Placente volvieron a empezar y, a los 25 y 28 minutos, marcaron la superioridad en una ráfaga de goles. Facundo Janikoski remató cruzado en área europea y sentenció la igualdad, mientras que Felipe Esquivel concretó la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial Sub 17 al marcar el tercer tanto Albiceleste de la jornada.

Embed - ¡#ARGENTINA GANÓ un PAR-TI-DA-ZO ante #BÉLGICA en EL DEBUT! | Argentina 3–2 Bélgica | Resumen

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial Sub 17

El combinado dirigido por Diego Placente continuará con la acción ante Túnez, el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora Argentina), y frente a Fiyi, el domingo 9 de noviembre a las 9.30.

Argentina Bélgica Mundial Sub 17
Noticias relacionadas
se viene el gp de brasil y la f1 lo palpito con franco colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

escandalo con dos exjugadores de colon y union: fifa ratifico las suspensiones para machuca y garces

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

el enigmatico posteo de claudio tapia en redes: por suerte, no le dio

El enigmático posteo de Claudio Tapia en redes: "Por suerte, no le dio"

el presidente de argentinos dijo que la copa argentina busca ganar dinero

El presidente de Argentinos dijo que la Copa Argentina "busca ganar dinero"

Lo último

Esto fue una masacre: familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

"Esto fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: "Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta"

Último Momento
Esto fue una masacre: familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

"Esto fue una masacre": familiares de víctimas del fentanilo adulterado hablaron en Rosario

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: "Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta"

La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Ovación
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón inicia la semana con la doble inhibición activa en FIFA

Colón inicia la semana con la doble inhibición activa en FIFA

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos