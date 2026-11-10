Tirante avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo por la baja de Etcheverry

Como consecuencia de una molestia muscular, Tomás Etcheverry no pudo afrontar el partido y Thiago Tirante pasó de fase

El tenista argentino Thiago Tirante avanzó sin tener que jugar a los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo debido a la baja de su compatriota Tomás Etcheverry.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Etcheverry arrastraba una molestia en el sóleo de su pierna izquierda, por lo que decidió no arriesgar su físico en el último torneo de la temporada.

De esta manera, el platense finalizó su 2026 con un saldo de 29 victorias e igual cantidad de derrotas, además del título en el ATP 500 de Río, que fue el primero en su carrera.

Etcheverry, que en 2023 sorprendió a propios y extraños al alcanzar los cuartos de final en Roland Garros, tiene muy buenas chances de terminar el año en el top 30 del ranking ATP, aunque para que aquello ocurra debe esperar a que se den un par de resultados.

Tirante, por su parte, tiene una buena oportunidad ya que llegará con un buen descanso a su próxima presentación, que será contra el ganador del partido de este miércoles entre el noruego Casper Ruud (2°) y el kazajo Aleksandr Shevchenko.

El otro argentino que seguía en carrera en el ATP 250 de Estocolmo era Juan Manuel Cerúndolo, quien no pudo oponer mucha resistencia contra el estadounidense Alex Michelsen.

Cerúndolo, que este año tuvo grandes actuaciones principalmente en torneos sobre polvo de ladrillo, cayó por 6-3 y 6-2 luego de una hora y 16 minutos de juego en un encuentro donde nunca pudo poner en aprietos a su oponente.