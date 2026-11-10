Unión debe decidir cómo sigue: los números de Madelón y las diferencias en la dirigencia

Desde su vuelta, en abril de 2025, Leonardo Madelón dirigió 59 partidos, con 20 victorias, 18 empates y 21 caídas. Tiene contrato con Unión hasta junio de 2027.

La continuidad de Leonardo Madelón empieza a instalarse como uno de los temas centrales en el mundo Unión . El entrenador regresó al club en abril de 2025, en un contexto que requería reconstruir futbolísticamente al equipo, y desde entonces atravesó distintas competencias, con resultados que alternaron buenos momentos, eliminaciones importantes y una irregularidad que volvió a quedar expuesta en el último Clausura.

LEER MÁS: Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Desde su retorno, Madelón dirigió 59 partidos oficiales, con 20 triunfos, 18 empates y 21 derrotas. Esto representa una efectividad de 44,06% de los puntos, con un promedio de 1,32 unidades por encuentro. En ese recorrido, Unión convirtió 81 goles y recibió 73, según los registros estadísticos aportados.

El balance muestra que el ciclo todavía no consiguió consolidar una regularidad sostenida. Si bien tuvo participaciones competitivas en los torneos cortos, también acumuló eliminaciones que impidieron darle continuidad a los objetivos deportivos.

Los playoffs, una de cal y otra de arena para Madelón en Unión

Desde que volvió a sentarse en el banco rojiblanco, Madelón afrontó la Copa Sudamericana (segunda rueda de fase de grupos), las ediciones 2025 y 2026 de la Copa Argentina y los torneos Clausura 2025, Apertura 2026 y Clausura 2026.

En el Clausura 2025 consiguió llevar a Unión hasta los octavos de final, instancia en la que cayó 2-1 como local frente a Gimnasia de La Plata.

LEER MÁS: Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

En el Apertura 2026, en cambio, el equipo logró avanzar una instancia más. Eliminó a Independiente Rivadavia en Mendoza por 2-1, pero su recorrido terminó en los cuartos de final, con una derrota 2-0 ante Belgrano en Córdoba, conjunto que posteriormente se consagraría campeón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

La última participación fue la más frustrante: Unión no consiguió clasificarse a los playoffs del Clausura 2026 y quedó eliminado en la fase regular. De esta manera, cerró el año competitivo sin poder sostener el protagonismo que había mostrado en determinados pasajes de los campeonatos anteriores.

Spahn, entre el respaldo y las diferencias internas en Unión

En este escenario, también aparecen distintas posiciones dentro de la dirigencia. Algunos dirigentes consideran que el equipo necesita un cambio de rumbo, pero el presidente Luis Spahn no estaría dispuesto a asumir el costo político de una eventual salida de Madelón.

Además, el titular rojiblanco no se caracteriza por tomar decisiones apresuradas en materia de entrenadores. Si bien hubo excepciones, como los casos de Juan Manuel Azconzábal, Pablo Marini, Gustavo Munúa y Cristian González, en distintas circunstancias las desvinculaciones terminaron resolviéndose mediante acuerdos para rescindir los contratos.

LEER MÁS: El dato particular que refleja la campaña de Unión en el Torneo Clausura

Madelón tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su continuidad no depende exclusivamente de una evaluación futbolística, sino también de una decisión dirigencial que, por ahora, Spahn no parece dispuesto a tomar.

Los números, las eliminaciones y la falta de regularidad alimentan el debate. El entrenador conserva el respaldo presidencial, pero el próximo mercado de pases y la conformación del plantel serán determinantes para intentar modificar un panorama que dejó más interrogantes que certezas en el cierre de 2026.