Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión debe decidir cómo sigue: los números de Madelón y las diferencias en la dirigencia

Desde su vuelta, en abril de 2025, Leonardo Madelón dirigió 59 partidos, con 20 victorias, 18 empates y 21 caídas. Tiene contrato con Unión hasta junio de 2027.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 13:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión debe decidir cómo sigue: los números de Madelón y las diferencias en la dirigencia

UNO Santa Fe / José Busiemi

La continuidad de Leonardo Madelón empieza a instalarse como uno de los temas centrales en el mundo Unión. El entrenador regresó al club en abril de 2025, en un contexto que requería reconstruir futbolísticamente al equipo, y desde entonces atravesó distintas competencias, con resultados que alternaron buenos momentos, eliminaciones importantes y una irregularidad que volvió a quedar expuesta en el último Clausura.

LEER MÁS: Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Desde su retorno, Madelón dirigió 59 partidos oficiales, con 20 triunfos, 18 empates y 21 derrotas. Esto representa una efectividad de 44,06% de los puntos, con un promedio de 1,32 unidades por encuentro. En ese recorrido, Unión convirtió 81 goles y recibió 73, según los registros estadísticos aportados.

El balance muestra que el ciclo todavía no consiguió consolidar una regularidad sostenida. Si bien tuvo participaciones competitivas en los torneos cortos, también acumuló eliminaciones que impidieron darle continuidad a los objetivos deportivos.

Los playoffs, una de cal y otra de arena para Madelón en Unión

Desde que volvió a sentarse en el banco rojiblanco, Madelón afrontó la Copa Sudamericana (segunda rueda de fase de grupos), las ediciones 2025 y 2026 de la Copa Argentina y los torneos Clausura 2025, Apertura 2026 y Clausura 2026.

En el Clausura 2025 consiguió llevar a Unión hasta los octavos de final, instancia en la que cayó 2-1 como local frente a Gimnasia de La Plata.

LEER MÁS: Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

En el Apertura 2026, en cambio, el equipo logró avanzar una instancia más. Eliminó a Independiente Rivadavia en Mendoza por 2-1, pero su recorrido terminó en los cuartos de final, con una derrota 2-0 ante Belgrano en Córdoba, conjunto que posteriormente se consagraría campeón.

La última participación fue la más frustrante: Unión no consiguió clasificarse a los playoffs del Clausura 2026 y quedó eliminado en la fase regular. De esta manera, cerró el año competitivo sin poder sostener el protagonismo que había mostrado en determinados pasajes de los campeonatos anteriores.

Spahn, entre el respaldo y las diferencias internas en Unión

En este escenario, también aparecen distintas posiciones dentro de la dirigencia. Algunos dirigentes consideran que el equipo necesita un cambio de rumbo, pero el presidente Luis Spahn no estaría dispuesto a asumir el costo político de una eventual salida de Madelón.

Además, el titular rojiblanco no se caracteriza por tomar decisiones apresuradas en materia de entrenadores. Si bien hubo excepciones, como los casos de Juan Manuel Azconzábal, Pablo Marini, Gustavo Munúa y Cristian González, en distintas circunstancias las desvinculaciones terminaron resolviéndose mediante acuerdos para rescindir los contratos.

LEER MÁS: El dato particular que refleja la campaña de Unión en el Torneo Clausura

Madelón tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su continuidad no depende exclusivamente de una evaluación futbolística, sino también de una decisión dirigencial que, por ahora, Spahn no parece dispuesto a tomar.

Los números, las eliminaciones y la falta de regularidad alimentan el debate. El entrenador conserva el respaldo presidencial, pero el próximo mercado de pases y la conformación del plantel serán determinantes para intentar modificar un panorama que dejó más interrogantes que certezas en el cierre de 2026.

Unión Madelón Clausura
Noticias relacionadas
Se cumplen 30 años del debut de Juan Román Riquelme co la camiseta de Boca enfrentando a Unión.

A 30 años del debut de Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca enfrentando a Unión

union activa el operativo 2027: cuando cerrara el ano futbolistico y cuando volvera a entrenar

Unión activa el operativo 2027: cuándo cerrará el año futbolístico y cuándo volverá a entrenar

Unión fue de los tres equipos más goleadores en la Zona A, pero el segundo más goleado.

El dato particular que refleja la campaña de Unión en el Torneo Clausura

insisten con la reparacion historica para union: el club necesita un predio

Insisten con la reparación histórica para Unión: "El club necesita un predio"

Lo último

Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

Último Momento
Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

Marcos Camino, un hincha de Colón que dejó su huella en la historia del club

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

Tablas en Tucumán: Unión igualó sin goles ante el Decano y sigue sin levantar cabeza

Tablas en Tucumán: Unión igualó sin goles ante el Decano y sigue sin levantar cabeza

León XIV, a la Iglesia argentina: No bajemos los brazos y sigamos haciendo lío, como pedía Francisco

León XIV, a la Iglesia argentina: "No bajemos los brazos" y sigamos "haciendo lío", como pedía Francisco

Ovación
La promoción de 2x1 que lanzó Colón para llenar el Brigadier López

La promoción de 2x1 que lanzó Colón para llenar el Brigadier López

Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Diego Placente oficializó la lista de la Selección Sub20 y Lucas Ayala vestirá la albiceleste

Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

El dato particular que refleja la campaña de Unión en el Torneo Clausura

El dato particular que refleja la campaña de Unión en el Torneo Clausura

La FIA despejó las dudas: la Fórmula 1 correrá en Qatar y Abu Dabi

La FIA despejó las dudas: la Fórmula 1 correrá en Qatar y Abu Dabi

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"