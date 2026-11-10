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Unión empieza a mirar de reojo los promedios para la temporada 2027

A Unión se le va una campaña de 60 puntos y empieza a hacer cuentas en cuanto a los promedios, tomando como referencia que el último descenderá.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 14:34hs
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Unión empieza a mirar de reojo los promedios para la temporada 2027

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con el final de la fase regular del Torneo Clausura 2026, la tabla anual quedó definida y los clubes, entre ellos Unión, ya sacan cuentas para el próximo año. De cara a la temporada 2027, el sistema mantendrá la pérdida de categoría por dos vías (anual y promedios) y los equipos ya conocen cómo iniciarán en la tabla del coeficiente que definirá uno de los descensos a la Primera Nacional.

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Para Unión, el horizonte marca una clara llamada a no descuidarse. Al Tatengue se le descarta la gran campaña de 2024 en la que cosechó 60 puntos, por lo que la base para arrancar el 2027 estará construida sobre la cosecha de 2025 (39 puntos) y de 2026 (42 puntos).

La ubicación de Unión en el arranque

De acuerdo con el desglose de la tabla de promedios para 2027, Unión iniciará en el puesto 20 con un coeficiente de 1,266, producto de acumular 81 unidades en 64 partidos disputados.

Aunque se sitúa por encima del lote más directo del fondo, la brecha exige mantener la regularidad desde la primera fecha para no sufrir complicaciones ni mirar de reojo la zona baja.

El lote de los más comprometidos

Sin Estudiantes de Río Cuarto ni Aldosivi (ambos descendidos en 2026), el fondo de la tabla de promedios tendrá a varios clubes tradicionales haciendo cálculos finos desde el inicio de la temporada:

Atlético Tucumán: 28º con 1,031 de promedio (66 pts en 64 PJ).

Banfield: 27º con 1,063 de promedio (68 pts en 64 PJ).

Central Córdoba (SdE): 26º con 1,078 de promedio (69 pts en 64 PJ).

Platense: 25º con 1,109 de promedio (71 pts en 64 PJ).

Newell’s Old Boys: 24º con 1,109 de promedio (71 pts en 64 PJ).

A este grupo se suman Talleres (1,141), Riestra (1,172) y Sarmiento (1,172), que anteceden a la línea tatengue en la lucha por escapar del fondo.

La incógnita de los ascendidos

A esta nómina se sumarán los dos equipos ascendidos de la Primera Nacional: uno saldrá del cruce entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, mientras que el restante se definirá mediante el Reducido.

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Como ocurre habitualmente con los recién ascendidos, estos dos clubes contarán con una particularidad matemática: al dividir su puntaje por menos partidos jugados, su coeficiente variará de manera mucho más drástica con cada victoria o derrota, lo que puede empujarlos rápidamente hacia arriba o hacia la zona peligrosa.

Para el conjunto de la Avenida, la premisa de 2027 estará clara desde el primer día: sumar fuerte de entrada para no pasar sobresaltos y consolidar una campaña que le permita alejarse definitivamente del pelotón perseguidor.

Unión promedios Clausura
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