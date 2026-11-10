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La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves por el trofeo. Será la duodécima edición de una competencia que ya tuvo diez clubes ganadores.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 12:09hs
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La Supercopa Argentina pone otro título en juego: el repaso de todos sus campeones

El fútbol argentino tendrá un nuevo campeón cuando Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se encuentren este jueves para disputar la Supercopa Argentina. El partido no solamente pondrá en juego un trofeo, sino que también permitirá actualizar el historial de una competencia que comenzó en 2012 y que tiene a River, Boca y Vélez entre sus principales protagonistas.

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River y Boca, los que más veces levantaron el trofeo

Desde su primera edición, la Supercopa Argentina reunió a los ganadores de los principales títulos nacionales y dejó finales con distintos desenlaces. Arsenal fue el encargado de inaugurar el palmarés en 2012, cuando superó a Boca mediante una definición por penales después de igualar sin goles.

Un año más tarde, Vélez consiguió el título al imponerse por 1-0 frente a Arsenal. En 2014, Huracán repitió ese resultado y derrotó a River para quedarse con el trofeo.

La edición de 2015, disputada a comienzos de 2016, tuvo como ganador a San Lorenzo, que protagonizó una contundente goleada por 4-0 ante Boca. Lanús también consiguió una victoria amplia: venció 3-0 a River en la definición correspondiente a 2016.

En 2018, Boca volvió a celebrar luego de superar a Rosario Central desde los doce pasos, tras un empate sin goles. Posteriormente, River comenzó a construir su protagonismo en el historial con las conquistas de 2017 y 2019. Esta última edición se disputó en 2021, debido a las modificaciones del calendario provocadas por la pandemia.

El listado completo y los últimos ganadores

En las ediciones más recientes, Boca volvió a quedarse con el trofeo en 2022 al derrotar 3-0 a Patronato. River hizo lo propio en 2023, con un triunfo por 2-1 ante Estudiantes, mientras que Vélez se consagró en 2024 tras vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

De esta manera, el historial de campeones de la Supercopa Argentina quedó conformado de la siguiente manera:

  • 2012: Arsenal.

  • 2013: Vélez.

  • 2014: Huracán.

  • 2015: San Lorenzo.

  • 2016: Lanús.

  • 2017: River.

  • 2018: Boca.

  • 2019: River.

  • 2022: Boca.

  • 2023: River.

  • 2024: Vélez.

River encabeza el registro con tres conquistas, mientras que Boca y Vélez suman dos cada uno. Arsenal, Huracán, San Lorenzo y Lanús completan la nómina de ganadores con un título.

Supercopa Argentina título Estudiantes Independiente Rivadavia
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