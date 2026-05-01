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Colón, con la misión de adaptarse al campo del Eduardo Gallardón para dar la talla

Colón solo ganó hasta acá un partido de visitante y ahora tendrá la compleja misión de disipar esa aura negativa ante Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 16:36hs
Colón, con la misión de adaptarse al campo del Eduardo Gallardón para dar la talla

IG clublosandes

Colón vuelve a salir a la ruta con una misión tan clara como incómoda: empezar a dar respuestas lejos de casa. Este sábado visitará a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional, en un cruce entre protagonistas que promete.

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Los números no mienten y el Rojinegro apenas ganó un partido de visitante en lo que va del torneo. Una estadística que arrastra desde su descenso y que refleja una dificultad recurrente para adaptarse a contextos distintos al del Brigadier López.

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El contraste es evidente. Acostumbrado a un campo amplio y en buenas condiciones, Colón suele encontrarse con superficies irregulares o escenarios más reducidos en la categoría, algo que históricamente le jugó en contra. Este 2026 no ha sido la excepción.

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Colón, con la misión de adaptarse al campo del Eduardo Gallardón

Sin embargo, esta vez el panorama presenta un matiz distinto. El Gallardón luce renovado tras una serie de obras que incluyeron resiembra, trabajos de aireación y mejoras generales en el césped, además de la implementación de un nuevo sistema de seguridad. Con capacidad para 24.000 espectadores y dimensiones de 105 por 70 metros, el campo aparece en condiciones ideales para un partido de alto vuelo.

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El contexto invita a pensar en un duelo más parejo desde lo futbolístico, sin excusas ligadas al terreno. Para Colón, será una oportunidad concreta de demostrar que puede sostener su rendimiento fuera de Santa Fe y dar un golpe ante un rival directo.

Colón Los Andes Estadio Eduardo Gallardón
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