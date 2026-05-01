Uno Santa Fe | Ovación | Alma

Liga Próximo femenina: Alma Juniors venció a Gimnasia y sigue invicto

Alma Juniors se impuso por 53 a 38 a Gimnasia por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Próximo. Las esperancinas siguen invictas

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 15:29hs
Alma Juniors se impuso este jueves a la noche por 53 a 38 a Gimnasia por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Próximo. De este manera, las esperancinas siguen invictas. Ximena Case y Mía Andereggen fueron las más efectivas.

La síntesis de Gimnasia y Alma

GIMNASIA 38: Antonella Favre 3, Ludmila Theiler 12, Paz Montenegro 0, Luz Salvatelli 4, Gianella Ramassotto 2 (FI) Avril Strada 0, Renata Estrubia 3, Juana Marotti 0, Florencia Maidana 9, Valentina Checcacci 2, Ana Herr 0, Paloma Ricardo 2. DT: Andrés Postigo.

ALMA JUNIORS 53: Guillermina Torres 2, Jazmín Mottier 4, Ximena Case 19, Sofía Descalzo 5, Milagros Muller 5 (FI) Mía Andereggen 17, Morena Velazquez 0, Eugenia Freyre 0, Julia Gaggiamo 1, Ana Leoni 1, Julieta Miquere 0. DT: Pablo González.

Parciales: 6-10, 16-19 y 24-39.

Árbitros: Federico Isla y Facundo Barca.

Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.

Alma Gimnasia Liga Próximo
Noticias relacionadas
noche de definiciones en la liga nacional: penarol sigue con vida, boca avanza y obras golpea en cordoba

Noche de definiciones en la Liga Nacional: Peñarol sigue con vida, Boca avanza y Obras golpea en Córdoba

Por el Torneo Regional del Litoral,  CRAI visitará a Universitario de Rosario en barrio Tío Rolo del sur provincial.

Llega el turno de la cuarta fecha en el Regional del Litoral

Los Pumas recibieron un homenaje de la Legislatura por el 60° aniversario de su denominación.

Los Pumas fueron homenajeados por el 60° aniversario de su denominación

El puntero del Torneo Apertura, La Perla del Oeste, visitará a Academia Cabrera en Sauce Viejo.

Compromisos de alto vuelo tendrá la séptima jornada del Torneo Apertura Polaca Burtovoy

Lo último

Colapinto terminó en el puesto 11 en la práctica libre de Miami

Colapinto terminó en el puesto 11 en la práctica libre de Miami

El detalle con el que Unión quiere intimidar a Talleres en la previa

El detalle con el que Unión quiere intimidar a Talleres en la previa

Último Momento
Liga Próximo femenina: Alma Juniors venció a Gimnasia y sigue invicto

Liga Próximo femenina: Alma Juniors venció a Gimnasia y sigue invicto

Colapinto terminó en el puesto 11 en la práctica libre de Miami

Colapinto terminó en el puesto 11 en la práctica libre de Miami

El detalle con el que Unión quiere intimidar a Talleres en la previa

El detalle con el que Unión quiere intimidar a Talleres en la previa

Unión en alerta: preocupación por Pittón y baja confirmada de Palavecino

Unión en alerta: preocupación por Pittón y baja confirmada de Palavecino

La ciudad de Santa Fe mejoró su ocupación hotelera en febrero, con más turistas pero estadías más cortas

La ciudad de Santa Fe mejoró su ocupación hotelera en febrero, con más turistas pero estadías más cortas

Ovación
El poder ofensivo que recupera Unión con la vuelta de Estigarribia

El poder ofensivo que recupera Unión con la vuelta de Estigarribia

¿Qué le podría esperar a Unión? Los posibles cruces en octavos y el escenario que se abre

¿Qué le podría esperar a Unión? Los posibles cruces en octavos y el escenario que se abre

Cuando la pelota une: Lértora y Tarragona protagonizaron un gesto solidario en barrio Pompeya

Cuando la pelota une: Lértora y Tarragona protagonizaron un gesto solidario en barrio Pompeya

Colón confirmó los concentrados para un duelo clave ante Los Andes

Colón confirmó los concentrados para un duelo clave ante Los Andes

Unión en alerta: preocupación por Pittón y baja confirmada de Palavecino

Unión en alerta: preocupación por Pittón y baja confirmada de Palavecino

Policiales
Detuvieron a otro integrante de la banda Los Puchinga por privación ilegítima de la libertad

Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo