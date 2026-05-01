Alma Juniors se impuso este jueves a la noche por 53 a 38 a Gimnasia por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Próximo. De este manera, las esperancinas siguen invictas. Ximena Case y Mía Andereggen fueron las más efectivas.
Liga Próximo femenina: Alma Juniors venció a Gimnasia y sigue invicto
Por Ovación
La síntesis de Gimnasia y Alma
GIMNASIA 38: Antonella Favre 3, Ludmila Theiler 12, Paz Montenegro 0, Luz Salvatelli 4, Gianella Ramassotto 2 (FI) Avril Strada 0, Renata Estrubia 3, Juana Marotti 0, Florencia Maidana 9, Valentina Checcacci 2, Ana Herr 0, Paloma Ricardo 2. DT: Andrés Postigo.
ALMA JUNIORS 53: Guillermina Torres 2, Jazmín Mottier 4, Ximena Case 19, Sofía Descalzo 5, Milagros Muller 5 (FI) Mía Andereggen 17, Morena Velazquez 0, Eugenia Freyre 0, Julia Gaggiamo 1, Ana Leoni 1, Julieta Miquere 0. DT: Pablo González.
Parciales: 6-10, 16-19 y 24-39.
Árbitros: Federico Isla y Facundo Barca.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.