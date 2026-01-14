Uno Santa Fe | Ovación | Borja

La traba que impide el fichaje de Miguel Borja por Cruz Azul

El delantero colombiano no puede concretar su llegada al elenco mexicano por un inconveniente con el cupo de extranjeros y regresó a su país.

14 de enero 2026 · 08:05hs
La traba que impide el fichaje de Miguel Borja por Cruz Azul

El delantero colombiano con último paso por River, Miguel Ángel Borja, no tiene resuelto su futuro dado que se demoró su llegada al Cruz Azul de México por un inconveniente con el cupo de extranjeros.

El “Colibrí”, quien se despidió del elenco millonario en diciembre del 2025, tenía todo acordado para sellar su vínculo con el cuadro centroamericano, pero dicho conflicto generó que el atacante regrese a su país mientras se resuelve la situación.

¿Se puede solucionar el inconveniente entre Miguel Borja y Cruz Azul?

No obstante, el problema parecería tener solución ya que los “Cementeros” estarían buscando la salida en este mercado de pases de Camilo Cándido, lateral uruguayo de 30 años, y Mateusz Bogusz, mediocampista polaco de 24 años.

Tras su ciclo en River, club en el que marcó 62 goles y dio 10 asistencias en 159 partidos, Borja regresó a Colombia y aguarda para conocer el próximo destino que tendrá su carrera futbolística mientras en Cruz Azul confían que el refuerzo sea confirmado con el correr de las semanas.

Días atrás, el delantero colombiano compartió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram en el que seguía el partido del conjunto comandado por Marcelo Gallardo ante Millonarios de Colombia.

