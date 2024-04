¿La última batalla? Djokovic espera un duelo con Nadal en Roland Garros

"Como aficionado al tenis quiero que juegue al menos un torneo más antes de retirarse...", manifestó Djokovic, número uno del mundo, a Eurosport en una entrevista publicada el sábado. "Todos sabemos lo que ha hecho en tierra batida en su carrera, particularmente Roland Garros", continuó.

Y agregó: "Ese es su objetivo, todos lo sabemos, lo ha estado diciendo. Por el bien de todo el tenis y de Roland Garros en particular, esperamos que pueda jugar allí. Sería genial tener otro gran encuentro".

Djokovic comenzará su búsqueda de un tercer título en Montecarlo el martes sin el entrenador Goran Ivanisevic en su equipo, después de poner fin a su exitosa asociación con el croata el mes pasado.

El serbio estuvo trabajando con el ex número uno del mundo de dobles Nenad Zimonjic en las últimas semanas.

"Nos conocemos muy bien desde hace más de 20 años. Siempre ha sido como un hermano mayor para mí. Un mentor, un amigo, que siempre intentó ayudarme como persona y como jugador", señaló Djokovic.

En esa línea, cerró: "Cuando paré con Goran, estaba empezando mi preparación en tierra batida en Belgrado y él estaba allí. Vino a la pista, disfrutamos mucho de nuestra colaboración y le pedí que viniera aquí unas semanas. Estamos intentando aprovecharlo al máximo. Me ha estado dando consejos muy útiles para encontrar la posición adecuada cuando me acerco a la red, y es algo en lo que no soy el mejor porque no juego tantos partidos de dobles".