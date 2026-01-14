La Unión logró un sólido triunfo en casa frente a Platense

La Unión le ganó a Platense por 79-68, y se clasificó a la Copa Islas Malvinas, entre los cuatro mejores de la fase de ida en la Liga Nacional.

La Unión de Formosa le ganó a Platense 79 a 68 para consolidarse en el segundo lugar de la tabla y tuvo premio extra, ya que con el resto de los resultados de la jornada se aseguró un lugar en el torneo Islas Malvinas, entre los cuatro mejores de la fase de ida en la Liga Nacional.

El elenco de Guillermo Narvarte sumó distancias cuarto por cuarto ganando cada uno de ellos por ventajas estrechas y estuvo al frente del resultado toda la noche desde el 11-0 del inicio, logrando máxima de 13 -56 a 43- en el tercero. De nuevo mucho reparto de su ofensiva con Machuca sumando 17 puntos, Graterol 14, Marina 13 y Spano y Acevedo con 10. En la visita sobresalió Guerrero con 14, acompañado por Franchela y Morales con 12.

Un 7-0 en 1,15 minuto y un 9-0 en 3,15 impulsó a La Unión en la largada del juego. Firme atrás y con Marina, Graterol y Machuca en ataque para tomar el mando llegando a una corrida de 11-0 en 4 minutos de acción. Tuvo respuestas Platense presionando alto y recuperando balones para, con Franchela y Guerrero, bajar la distancia, aunque el local sumó con Graterol y Alorda para tomar 10 -17 a 7- aunque en los 2 minutos finales hubo más de la visita para quedar 22 a 18.

Un Platense consolidado en defensa siguió en el inicio del segundo capítulo para quedar a la mínima -22 a 21- y sobre los 5 minutos había poco gol para un 7-7 que de nuevo tenía al local al frente por cuatro. Cuando La U volvió a encontrar el camino para atacar profundo tomó aire -38 a 27- con Elsener, Spano y Machuca y más adelante sumó a Graterol para volver al doble dígito -40 a 30-. Como pasó en el final del primer segmento, Platense se vino en el cierre del segundo -42 a 37- y ganando libres con Nuno, los de Narvarte mantuvieron ventaja de 7 -44 a 37-.

En el tercero, las defensas seguían siendo protagonistas y con el local al frente, la brecha iba y venía entre los 5 y 9 puntos. Hasta que Marina rompió esa monotonía armando un personal 5-0 con gran penetración y luego un triple, lo que permitió ver nueva máxima: 12 con un 54 a 42 a falta de 4,48 minutos. La U lucía sólido como para evitar lo de los cuartos anteriores donde Platense arrimó. Así, vía Machuca, tomó 13 de ventaja -56 a 43- y cerró con 9 a favor -59 a 50-.

Los 10 finales tuvieron unos primeros 5 minutos con mucho del tercero. Todo trabado, ganando las defensas y Platense amenazando siempre. Como buscando cerrar el juego, La U mantenía los 9 del final del período previo -67 a 58- con 4 minutos de partido y a falta de 2, sostenía ese margen -71 a 62-. Y lo cerró nomás. Con mucho de Marina atacando profundo tenía 10 -75 a 65- en su cuenta y ya la amenaza dejó de ser tal. La Unión sumó una nueva victoria que lo afirma en el segundo lugar de la tabla con el premio guardado de haber clasificado al Torneo Islas Malvinas para los mejores cuatro de la fase de ida.