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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad para atender a la población de riesgo y adultos mayores, entre otros

16 de noviembre 2026 · 07:46hs
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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La inoculación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También vacunación contra la tos convulsa

El municipio también incorporó durante el mes de diciembre la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Además, se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana, el dispositivo itinerante estará presente el martes 17 en el hall de la Municipalidad de Santa Fe Salta 2910, de 10 a 14.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

vacunación Santa Fe Municipalidad itinerante gripe

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