Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Pronóstico en Santa Fe: anticipan tormentas aisladas y un cambio de tiempo desde este lunes

Después de un lunes caluroso, el pronóstico anuncia lluvias aisladas y posibles tormentas. Las temperaturas máximas descenderán progresivamente hasta los 27° previstos para el jueves.

16 de noviembre 2026 · 07:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublado y con una temperatura de 23.8º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 32°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables. En el día de la fecha, si bien se mantiene la configuración de la masa de aire relativamente cálida y húmeda desde el este/noreste sobre la región, el avance un frente frío desde el sur irá inestabilizando las condiciones hacia el final de la jornada de hoy, con aumento de la nubosidad y la probabilidad de eventos de lluvias de variada intensidad y posibilidad de tormentas aisladas durante la madrugada de mañana. Las condiciones mejorarían temporalmente hacia las primeras horas de la mañana del martes. No obstante, para los próximos días, las condiciones se mantendrán con un cierto grado de inestabilidad, nubosidad variada y mejoramientos temporales, no descartándose eventos de lloviznas y/o lluvias débiles aisladas. Con respecto a las temperaturas, se espera un leve descenso de los registros a partir del martes.

Martes con un cielo cubierto a parcialmente nublado con condiciones inestables a relativamente estables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en las primeras horas de la madrugada, mejorando hacia las primeras horas de la mañana. Temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 29º. Vientos moderados de dirección sur/suroeste.

En tanto para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables y una baja probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 21º y leve descenso de las máximas, 28º. Vientos calmos a leves de direcciones variables, rotando a leves de dirección sureste.

Por último se espero un jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables y una baja probabilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas hacia la tarde/noche. Temperaturas en suave descenso: mínima 19º y máxima 27º. Vientos leves a moderados de dirección este/sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe pronóstico tormentas tiempo lunes
Noticias relacionadas
Repensar Santa Fe junto al río: el diagnóstico de los arquitectos de la UNL sobre los valles de inundación, la urbanización costera y la mirada metropolitana

Repensar Santa Fe junto al río: "La ciudad debe dejar de pelear contra la naturaleza y planificar su crecimiento"

crecida del parana: en la tarde de este sabado el rio llego a 5,67 metros y quedo a tres centimetros de la evacuacion en santa fe

Crecida del Paraná: en la tarde de este sábado el río llegó a 5,67 metros y quedó a tres centímetros de la evacuación en Santa Fe

Hasta $1.300.000 por dos meses: cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Santa Fe

Hasta $1.300.000 por dos meses: cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Santa Fe

La milanesa con acompañamiento, el plato elegido por los santafesinos

Hábitos alimentarios en Santa Fe: el 60% eligió las milanesas como su plato más representativo

Lo último

Torneo Promocional: los locales aseguraron triunfos por cuartos de final

Torneo Promocional: los locales aseguraron triunfos por cuartos de final

Torneo Prefederal: armadas las semifinales y definidos cupos a Liga Federal 2027

Torneo Prefederal: armadas las semifinales y definidos cupos a Liga Federal 2027

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Torneo Promocional: los locales aseguraron triunfos por cuartos de final

Torneo Promocional: los locales aseguraron triunfos por cuartos de final

Torneo Prefederal: armadas las semifinales y definidos cupos a Liga Federal 2027

Torneo Prefederal: armadas las semifinales y definidos cupos a Liga Federal 2027

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados por EPE para este lunes

Morón será el próximo rival de Colón: así quedaron los cruces que vienen en el Reducido

Morón será el próximo rival de Colón: así quedaron los cruces que vienen en el Reducido

Ovación
Morón será el próximo rival de Colón: así quedaron los cruces que vienen en el Reducido

Morón será el próximo rival de Colón: así quedaron los cruces que vienen en el Reducido

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: Para ascender hay que ganarles a todos

La ilusión de Ignacio Lago en Colón: "Para ascender hay que ganarles a todos"

Godoy Cruz derrotó en la final a Tristán Suárez y vuelve a la Liga Profesional

Godoy Cruz derrotó en la final a Tristán Suárez y vuelve a la Liga Profesional

Gimnasia y Tiro dio el golpe al eliminar a Ferro en Caballito

Gimnasia y Tiro dio el golpe al eliminar a Ferro en Caballito

Morón resistió ante Colegiales y continúa en carrera por el ascenso

Morón resistió ante Colegiales y continúa en carrera por el ascenso

Policiales
La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Rescataron con vida a un hombre de 79 años que cayó al agua con su carrito debajo de un puente de la ruta 168

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"