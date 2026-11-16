Pronóstico en Santa Fe: anticipan tormentas aisladas y un cambio de tiempo desde este lunes Después de un lunes caluroso, el pronóstico anuncia lluvias aisladas y posibles tormentas. Las temperaturas máximas descenderán progresivamente hasta los 27° previstos para el jueves. 16 de noviembre 2026 · 07:42hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublado y con una temperatura de 23.8º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 32°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables. En el día de la fecha, si bien se mantiene la configuración de la masa de aire relativamente cálida y húmeda desde el este/noreste sobre la región, el avance un frente frío desde el sur irá inestabilizando las condiciones hacia el final de la jornada de hoy, con aumento de la nubosidad y la probabilidad de eventos de lluvias de variada intensidad y posibilidad de tormentas aisladas durante la madrugada de mañana. Las condiciones mejorarían temporalmente hacia las primeras horas de la mañana del martes. No obstante, para los próximos días, las condiciones se mantendrán con un cierto grado de inestabilidad, nubosidad variada y mejoramientos temporales, no descartándose eventos de lloviznas y/o lluvias débiles aisladas. Con respecto a las temperaturas, se espera un leve descenso de los registros a partir del martes.

Martes con un cielo cubierto a parcialmente nublado con condiciones inestables a relativamente estables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en las primeras horas de la madrugada, mejorando hacia las primeras horas de la mañana. Temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 29º. Vientos moderados de dirección sur/suroeste.

En tanto para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables y una baja probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 21º y leve descenso de las máximas, 28º. Vientos calmos a leves de direcciones variables, rotando a leves de dirección sureste. Por último se espero un jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables y una baja probabilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas hacia la tarde/noche. Temperaturas en suave descenso: mínima 19º y máxima 27º. Vientos leves a moderados de dirección este/sureste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal