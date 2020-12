La UNL recordó la salvación del descenso en Coronda

Leandro Sartor, entrenador actual y de dicho partido histórico expresó que "la clave de ese partido estuvo en la cosecha de puntos que hicimos en los partidos anteriores, como para poder llegar a ese punto de poder conservar la categoría. Recuerdo mucho el calor, la expulsión de Somavilla, el gol de Maxi, el empate de Belgrano de Coronda, el gol del 2 a 1 de Mauro Molteni, festejando y mirando a los compañeros mientras corría al banderín del córner a festejar".

"Recuerdo el final del partido, las lágrimas de todo el plantel, a Ángel arrodillado mirando hacia el cielo, la foto del plantel, y recuerdo mirar a la tribuna donde estuvieron todos los partícipes necesarios para que UNL se pueda salvar. Entre ellos dirigentes, jugadores, planteles, chicos que quedaron afuera. El regreso fue imborrable, que nos va a quedar a todos de los que fuimos parte de aquel momento" comentó el director técnico de aquel momento inolvidable para la UNL.

Universidad belgrano de coronda liga 2.jpg Maximiliano Franco fue uno de los autores de los dos goles que el elenco de Leandro Sartor (UNL) consiguió no descender en la Liga Santafesina. Foto: gentileza Tiempo Extra Coronda/UNL

A su turno, Maximiliano Franco, autor del primer gol ante Belgrano en aquella gesta de Liga Santafesina, recordó que "se cumplen cuatro años de aquella histórica salvación, cuando nos subimos en ese barco, había gente que no confiaba, pero los que estuvimos ahí, siempre le pusimos el pecho, y por estoy muy contento por eso. El objetivo se consiguió gracias al apoyo que tuvimos entre todos los compañeros y el aporte de la institución. Logramos dejar a la Universidad en donde se merece, así que es un muy grato recuerdo".

El defensor en aquel partido fue Albano Marinachi quien recordó que "me tocó ser el capitán de la UNL en el año 2016. Si bien fue un año histórico para nosotros, ya que nos salvamos del descenso, suena a poca cosa, hay que decir que arrancamos con 24 puntos abajo del rival que teníamos más cerca que en ese caso era San Cristóbal, y lo pudimos pasar por amplia mayoría. No caben dudas que es una de las mayores alegrías que me tocó vivir dentro de la institución, y no se hubiese podido llevar a cabo sin la mancomunión de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico".

También señaló que "teníamos un montón de gente que nos apoyaba, que nos arengaba a darle para adelante, cuando nos poníamos a pensar que las cosas iban a estar peor, siempre había una palabra de aliento, y eso fue muy valioso lo que se logró ese año. Hasta el día de hoy seguimos siendo amigos con los chicos que integramos aquel plantel, y eso habla por sí solo del clima que había en el grupo en aquel momento. Todos sabíamos lo que queríamos, lo que necesitábamos, y fuimos en busca de eso. Un párrafo aparte para el cuerpo técnico y los dirigentes que siempre nos apoyaron, nunca dudaron de lo que podíamos lograr, y ahí encontramos el apoyo en las situaciones duras de las cuales pudimos salir".

Universidad belgrano de coronda liga 3.jpg Universidad Nacional del Litoral (UNL) trabaja con mucha seriedad y por eso merecidamente salvó la categoría en la Liga Santafesina ante Belgrano de Coronada.

A su turno, Mauro Molteni, uno de los artífices de aquella recordada tarde en Coronda, destacó que "logramos una hazaña, sabíamos que iba a ser complicado ya que teníamos que sacar muchos puntos. Desde el primer día logramos formar un grupo hermoso, de los mejores que me ha tocado en mi carrera deportiva, desde los dirigentes, el cuerpo técnico, y jugadores, con quienes hasta el día de hoy seguimos en contacto. Fue muy duro, pero logramos muchos puntos, que era lo que necesitábamos para salvarnos".

El autor de la segunda conquista en aquella tarde de diciembre de 2016 comentó que "fuimos a Coronda con una última vida, sabiendo que necesitábamos ganar, dependíamos de otro resultado, recuerdo que hacía mucho calor, más de 40° seguro. Arrancamos ganando, nos quedamos con un jugador menos, nos empatan, pero sobre el final pudimos meter el 2 a 1, y teníamos la incertidumbre de cómo había salido el rival directo. Nos enteramos en pleno campo de juego, y eso desató la locura que fue hermoso, y un desahogo muy grande".

Síntesis de una tarde inolvidable de Liga Santafesina

Belgrano de Coronda (1); Emanuel Giménez; Matías Giménez, Maximiliano Araanda, Matías Moreno, Julián Angulo, Fabián Albino, Emilio Aloy, Javier Malisani, Jorge Monteodorisio, Milton Godoy y Lucas Díaz. DT: Silvio Chazzareta.

Universidad del Litoral (2); Ignacio Scurato; Albano Marinachi, Martín Antoniazzi, Fabricio Somavilla, Franco Zordán, Eduardo Formento, Lautaro Jara, Gonzálo Vercellone, Maximiliano Franco, Mauricio Molteni y Alan Macaine. DT: Leandro Sartor.

Suplentes: Maximiliano Álvarez y Rodrigo Carrio (Belgrano); Tomás Carreño y Alejandro Mendoza (UNL).

Cambios: Franco Farías por Matías Moreno, Facundo Dibiasi por Julián Angulo (Belgrano); Alejandro Mendoza por Mauricio Molteni, Facundo Merich por Alan Macaine y Juan Recalde por Franco Zordan (UNL).

Goles: Maximiliano Franco y Mauricio Molteni (UNL); Jorgee Monteodoricsio (Belgrano).

Amonestados: Emilio Aloy y Milton Godoy (B), Lautaro Jara (UNL).

Incidencia: Fabicio Somavila expulsado en la UNL.

Cancha: General Belgrano de Coronda.