LaLiga vibró en el cierre: Valencia agónico y Osasuna letal

En la fecha 21 de LaLiga , Valencia ganó 3-2 en Mestalla con un penal en tiempo agregado y Osasuna fue contundente al vencer 3-1 a Rayo Vallecano .

La fecha 21 de LaLiga ofreció un cierre cargado de emoción y goles. Valencia celebró un triunfo agónico en Mestalla ante Espanyol , mientras que Osasuna mostró eficacia y carácter para imponerse como visitante frente a Rayo Vallecano , en una jornada clave para la tabla.

En un partido intenso, Valencia C. F. se impuso 3-2 a RCD Espanyol y logró un triunfo vital para afirmarse en la mitad de la tabla. El equipo local salió decidido y abrió el marcador a los 16 minutos con Hugo Duro , tras una buena acción colectiva.

En el complemento, el trámite ganó en tensión. Ramón Terrats igualó para Espanyol, pero Eray Cömert devolvió la ventaja al local. Cuando el empate parecía sellado tras un gol en contra de Arias Copete, apareció el momento decisivo: penal en tiempo agregado y Largie Ramazani convirtió a los 49’ para desatar la fiesta.

Osasuna fue eficaz y golpeó en Vallecas

En el estadio de Vallecas, Osasuna mostró contundencia y venció 3-1 a Rayo Vallecano, sumando puntos valiosos fuera de casa. El conjunto navarro abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo con Ante Budimir, capitalizando su mejor momento.

Rayo reaccionó en el complemento con el empate de Pathé Ciss, pero Osasuna resolvió el partido en el cierre. Un gol en contra de Jozhua Vertrouwd y la aparición de Asier Osambela en tiempo añadido sentenciaron una victoria clara y oportuna.

Impacto en la tabla de posiciones de LaLiga

Con estos resultados, Valencia tomó aire y se alejó de la zona comprometida, reforzando su presente en el campeonato. Osasuna, en tanto, se mantiene firme en la mitad de la tabla y confirma su solidez como visitante, mientras Espanyol y Rayo Vallecano deberán ajustar para no perder terreno en un torneo cada vez más parejo.