Geriátrico clandestino: a dos meses del incendio en Bº Nuevo Horizonte, recuperaron la casa usurpada de uno de los residentes

El siniestro ocurrió el 29 de julio en barrio Nuevo Horizonte y permitió rescatar a siete adultos mayores. La Justicia mantiene tres líneas de investigación y logró recuperar la vivienda de uno de los residentes, que había sido denunciada como usurpada.

Geriátrico clandestino. A dos meses del incendio en barrio Nuevo Horizonte, recuperaron la casa usurpada de un adulto mayor.

Este martes se cumplen dos meses del incendio que dejó al descubierto el funcionamiento de una residencia clandestina para adultos mayores en José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte . La investigación judicial continúa abierta y en las últimas semanas sumó una novedad vinculada directamente con uno de los residentes: la recuperación de su vivienda.

El incendio ocurrió el 29 de julio y permitió rescatar a siete adultos mayores , quienes fueron trasladados inicialmente al Hogar Beata Clara . Cinco de ellos posteriormente fueron derivados a otras residencias de PAMI o pudieron reencontrarse con sus familias, mientras que dos continúan alojados en el hogar municipal.

Por el caso fueron imputadas dos personas: un cuidador y la propietaria del establecimiento, María Laura Milia Gamboa. La investigación contempla acusaciones por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona, mientras que Gamboa permanece en prisión preventiva.

La causa mantiene tres líneas de investigación

El fiscal Marcelo Nessier, actualmente a cargo del expediente, confirmó que la investigación continúa con tres líneas vinculadas al funcionamiento de la residencia.

Por el momento, la Fiscalía decidió seguir adelante con la investigación y no avanzar con un juicio abreviado, aunque esa alternativa no fue descartada para una instancia posterior.

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En ese marco, continúan las entrevistas con las víctimas y exempleados del establecimiento.

La causa también tuvo cambios en su conducción. Semanas atrás, el fiscal regional Jorge Nessier dispuso el apartamiento de los fiscales que habían intervenido inicialmente, mientras la Auditoría lleva adelante una investigación paralela sobre el tratamiento que recibieron denuncias previas por presuntos delitos vinculados al lugar.

Recuperaron la casa de uno de los residentes

Una de las principales novedades de las últimas semanas fue la recuperación de la vivienda de Mario Rosales, uno de los adultos mayores que se encontraba alojado en la residencia de Gollán.

Después del incendio, Rosales denunció que su casa se encontraba usurpada. Hace aproximadamente dos semanas se realizó una audiencia de cese del estado antijurídico, que permitió avanzar con la recuperación del inmueble.

La persona que ocupaba la vivienda había solicitado un plazo de 15 días para retirarse y finalmente entregó las llaves.

Hasta el momento, la Fiscalía no pudo establecer si existe algún vínculo entre esa persona y María Laura Milia Gamboa.

La vivienda quedó bajo resguardo de una vecina, mientras que la Municipalidad de Santa Fe analiza su acondicionamiento para que Rosales pueda regresar una vez que estén dadas las condiciones. Desde el municipio aclararon que todavía no está definido el alcance de los trabajos ni cómo se afrontarán los costos.

Actualmente, Rosales permanece alojado en el Hogar Beata Clara, donde fue trasladado después del incendio.

La otra residencia vinculada a Gamboa permanece clausurada

En paralelo, continúa la situación de otra residencia que estaba vinculada a Gamboa y que fue intervenida por la Municipalidad de Santa Fe.

Se trata del inmueble ubicado en Diez de Andino al 5800, en Cabaña Leiva, donde los inspectores municipales encontraron 11 adultos mayores alojados.

El establecimiento fue clausurado preventivamente por falta de habilitación municipal. Sin embargo, la medida no implica el desalojo de los residentes, que continúan alojados allí mientras se define su situación.

Durante las inspecciones también se detectaron irregularidades en el manejo de residuos domiciliarios y patológicos, además de otras infracciones relacionadas con las condiciones de funcionamiento.

A dos meses del incendio de barrio Nuevo Horizonte, la causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia avanza sobre las distintas circunstancias vinculadas con el funcionamiento de la residencia y la situación de los adultos mayores que permanecían allí.