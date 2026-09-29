Este miércoles imputarán al falso mentalista acusado de estafar a una jubilada por 25.000 dólares a cambio de "curarla" de un maleficio

Héctor Damián P., de 44 años, fue detenido la semana pasada en Santa Fe. La Fiscalía lo acusa de haber engañado a una mujer de Sarmiento mediante una presunta maniobra esotérica y analiza si existen otras posibles víctimas.

Imputación. La Fiscalía lo acusará este miércoles por el delito de estafa.

Este miércoles llegará a los tribunales de Santa Fe la investigación contra un hombre de 44 años que se presentaba como mentalista y tarotista, acusado de haber estafado a una jubilada de la localidad de Sarmiento. Según la hipótesis de la Fiscalía, el sospechoso habría logrado que la mujer le entregara alrededor de 25.000 dólares , además de dinero en pesos y otros bienes, bajo la promesa de ayudarla a contrarrestar un supuesto trabajo de magia negra.

Se trata de Héctor Damián P. , quien fue detenido la semana pasada en su domicilio de la ciudad de Santa Fe por orden del fiscal Alejandro Benítez . El hombre permanece privado de su libertad a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y este miércoles será formalmente imputado por el delito de estafa .

La audiencia se realizará en los tribunales provinciales de Santa Fe. Allí, además de la atribución del hecho, se discutirá qué medida cautelar deberá cumplir el acusado mientras continúa la investigación.

El hombre es representado por el abogado Ramiro Carrasco, quien asumió la defensa luego de la detención.

El contacto comenzó a través de una radio

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por los familiares de una mujer de aproximadamente 70 años, residente en Sarmiento, una localidad del departamento Las Colonias ubicada a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la mujer habría conocido al acusado después de escucharlo en una transmisión radial de esa localidad en mayo de este año. El hombre promocionaba allí sus supuestos servicios vinculados con el tarot y las prácticas esotéricas.

LEER MÁS: Estafa millonaria y "magia negra" en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

La víctima se habría comunicado con el número que el mentalista difundía al aire y posteriormente acordó una visita a su domicilio.

De acuerdo con la denuncia, durante ese encuentro el acusado le habría manifestado que tanto ella como integrantes de su familia eran víctimas de un supuesto trabajo de magia negra.

Como parte de la presunta maniobra, le habría ofrecido unos denominados “cirios pascuales”, velas a las que atribuía propiedades de protección frente al supuesto maleficio. La mujer habría adquirido tres por un valor de 100.000 pesos cada uno.

Del supuesto maleficio al viaje a Roma

La investigación sostiene que el vínculo entre la mujer y el acusado continuó durante las semanas siguientes y que la maniobra habría incorporado nuevas exigencias.

En uno de los encuentros, el hombre habría llevado a la mujer hasta un cementerio. Allí, según la hipótesis fiscal, ambos encontraron cintas en inmediaciones de algunas tumbas, que fueron recogidas como parte del supuesto ritual.

Posteriormente, el acusado le habría dicho que para terminar con el supuesto maleficio era necesario viajar a Roma, Italia, para realizar una nueva intervención sobre esos elementos.

Según consta en la investigación, además, le habría pedido que no contara lo ocurrido a sus hijos.

Fue en ese contexto que la mujer habría comenzado a entregarle dinero.

La denuncia de los hijos y los 25.000 dólares

De acuerdo con la acusación, la víctima realizó inicialmente una entrega de 3.000 dólares y posteriormente otra de 22.000 dólares.

A esos montos se sumarían pagos en pesos y la entrega de otros bienes. En total, la investigación estima que la mujer habría sido despojada de unos 25.000 dólares.

La situación quedó al descubierto cuando la mujer finalmente les contó a sus hijos lo que había ocurrido. Los familiares realizaron entonces la denuncia que dio origen a la investigación penal.

A partir de allí, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaron a reunir elementos sobre las actividades del sospechoso y la relación que había mantenido con la víctima.

Allanamiento y secuestro de elementos vinculados al tarot

La investigación derivó en un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un automóvil Peugeot 408, un teléfono celular y un maletín que contenía distintos elementos vinculados con las prácticas esotéricas que el hombre ofrecía.

Entre los objetos encontrados había cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, cuadernos y sahumerios.

Para la Fiscalía, estos elementos forman parte de la evidencia que deberá ser analizada junto con los testimonios y demás elementos incorporados al expediente.

La Fiscalía no descarta otras víctimas

La investigación permanece abierta y el MPA no descarta que puedan aparecer otras personas que hayan tenido contacto con el acusado bajo una modalidad similar.

Este miércoles, el fiscal Alejandro Benítez expondrá ante el juez la hipótesis del caso y formalizará la imputación por estafa.

Luego de la audiencia imputativa, se definirá la situación cautelar de Héctor Damián P., mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la presunta maniobra y si existieron otras personas afectadas.