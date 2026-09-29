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Unión ya tiene árbitro confirmado para visitar a Boca

Sebastián Martínez será el juez principal del encuentro entre Boca y Unión, que se jugará a las 21.30. Bresba estará a cargo del VAR.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 19:04hs
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Unión ya tiene árbitro confirmado para visitar a Boca

Unión ya conoce al equipo arbitral que tendrá el partido frente a Boca. El encuentro correspondiente a la Zona A se disputará a las 21.30 y tendrá a Sebastián Martínez como juez principal. Juan Mamani y Lucas Pardo serán sus asistentes, mientras que Damián Rubino ocupará el puesto de cuarto árbitro durante el duelo.

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Sebastián Martínez, el árbitro del partido

AFA confirmó que Sebastián Martínez será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Boca y Unión. El árbitro estará acompañado por Juan Mamani como asistente número uno y Lucas Pardo como segundo asistente.

Damián Rubino completará la nómina como cuarto árbitro. De esta manera, quedó definido el equipo que estará encargado de controlar las acciones durante el partido correspondiente a la Zona A.

El VAR también tiene autoridades confirmadas

El sistema de videoarbitraje también tendrá presencia en el encuentro. Sebastián Bresba será el encargado del VAR, mientras que Gastón Suárez cumplirá la función de AVAR.

Así, Unión ya tiene definido el equipo arbitral para una nueva presentación ante Boca, en un encuentro que comenzará a las 21.30 y que tendrá especial importancia para ambos equipos dentro de la competencia.

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