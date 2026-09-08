Nueva cárcel de Recreo: el Gobierno defendió el traslado de internos y adelantó que las visitas comenzarán la próxima semana

La nueva cárcel de Recreo ya alcanzó el 70% de ocupación. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, defendió el traslado de internos desde comisarías y otras unidades, aseguró que sus pertenencias fueron entregadas y explicó que el régimen de visitas será progresivo, según el comportamiento de cada pabellón.

Nueva cárcel de Recreo. Alcanzó el 70% de ocupación con 891 plazas, trasladando internos desde comisarías y otras unidades.

Los recientes traslados de personas privadas de la libertad desde comisarías y otras unidades penitenciarias hacia la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo generaron reclamos entre familiares, principalmente por la falta de información, las pertenencias personales y el régimen de visitas.

Al respecto, la secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri , defendió el operativo y sostuvo que el objetivo central es recuperar la capacidad operativa de la Policía en las calles y trasladar a los detenidos a establecimientos preparados para su alojamiento.

“Lo importante es que podamos dialogar del sistema, de por qué se hacen estos traslados, de por qué necesitamos recuperar la operatividad en calle”, explicó.

La nueva unidad cuenta con 891 plazas y, según precisó la funcionaria, actualmente presenta un 70% de ocupación, con una mayoría de internos que anteriormente se encontraban alojados en comisarías.

“La Policía no está para eso”

Masneri remarcó que la permanencia prolongada de personas detenidas en dependencias policiales implica una distorsión de las funciones de cada organismo. “Una cárcel tiene otras reglas porque, insisto en esto, no es que la Policía hiciera algo mal, es que no es su función”, sostuvo en diálogo con LT9.

Para graficar la diferencia entre las tareas policiales y penitenciarias, utilizó una comparación: “Si a mí me pusieran a conformar un equipo de ballet, tampoco me iría bien, porque no es mi función”.

La secretaria destacó además las características de la nueva unidad, que fue diseñada con mayores condiciones de seguridad y espacios destinados a la atención y tratamiento de los internos. “Es una cárcel con muchísima seguridad, con una estructura edilicia muy buena, con tecnología aplicada y realmente lo que procura es, como primera línea, la seguridad”, señaló.

A la vez, explicó que el establecimiento cuenta con áreas sociales, educativas y talleres orientados a la reinserción social.

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Rechazó irregularidades con las pertenencias

Uno de los principales reclamos de los familiares estuvo relacionado con las pertenencias de los internos trasladados.

Masneri negó que los efectos personales hayan quedado fuera de la nueva unidad.

“Eso no es real. Las pertenencias legítimas sí han ingresado y han sido repartidas en la mayoría de los sectores”, aseguró.

La funcionaria aclaró que los teléfonos celulares no están autorizados dentro de la unidad y afirmó que se registraron episodios de destrucción de bienes.

“Ante cada hecho delictivo, porque en definitiva es un daño, se realizan las denuncias pertinentes”, indicó.

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Las visitas comenzarán la próxima semana

Respecto de otro de los principales reclamos de las familias, Masneri confirmó que el régimen de visitas comenzará la próxima semana, aunque aclaró que la implementación será gradual.

La funcionaria explicó que no todos los sectores estarán habilitados desde el primer día. El ingreso de familiares estará permitido en los pabellones que se encuentren abiertos y cuyos internos mantengan un buen comportamiento.

“Sí, en los pabellones que estén abiertos, es decir, que tengan buen comportamiento. Aquellos que no, no serán todavía las visitas”, explicó.

Por ese motivo, pidió a los familiares que recurran a los canales oficiales para conocer la situación particular de cada interno y saber cuándo estarán habilitadas las visitas correspondientes.

Redistribución de internos entre las unidades

Masneri también explicó que los movimientos no respondieron únicamente al traslado de personas alojadas en comisarías, sino a una redistribución de la población penitenciaria.

En ese esquema, algunos internos fueron trasladados desde las unidades de Las Flores y Coronda hacia Recreo, lo que permite generar nuevos movimientos y reorganizar la distribución en el sistema penitenciario provincial.

La funcionaria sostuvo que esta redistribución forma parte de un proceso destinado a ordenar el sistema y mejorar las condiciones de alojamiento.

Seguridad, la prioridad

Ante la preocupación expresada también por vecinos de Recreo tras la llegada de cientos de internos, Masneri buscó transmitir tranquilidad y remarcó que la seguridad es la prioridad de la nueva unidad.

“Mi interés es que sepan que lamentablemente esto es normal, pero que una vez que todos entendamos las reglas, que todos entendamos que la seguridad de los santafesinos está primero, esto va a pesar y vamos a tener la sana convivencia pacífica que hemos propuesto desde el momento cero”, concluyó.

Mientras continúan los movimientos internos y la adaptación al nuevo establecimiento, las familias esperan ahora la puesta en marcha del régimen de visitas y respuestas a sus reclamos sobre las condiciones de alojamiento y comunicación con los internos.