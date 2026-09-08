Unión ya tiene confirmado al árbitro que estará al frente de su próximo compromiso en el Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón visitará a Talleres desde las 20, por la Zona A, y tendrá a Nazareno Arasa como juez principal. El rosarino estará acompañado por Federico Cano y Joaquín Badano como asistentes, mientras que Alejandro Scionti será el cuarto árbitro.
Unión ya conoce al árbitro para visitar a Talleres: Nazareno Arasa será el encargado del partido
Unión enfrentará a Talleres este sábado desde las 20 y Arasa será el juez principal. El rosarino dirigió 22 veces al conjunto rojiblanco.
Por Ovación
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Así será la terna arbitral para Talleres - Unión
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las autoridades para el encuentro que protagonizarán Talleres y Unión. Arasa será el encargado de impartir justicia, mientras que Federico Cano ocupará el rol de asistente número uno y Joaquín Badano será el segundo asistente.
Alejandro Scionti completará el equipo arbitral como cuarto juez. En tanto, Laura Fortunato estará a cargo del VAR y Ariel Suárez será el AVAR.
El partido entre Talleres y Unión comenzará a las 20, correspondiente a la Zona A del Torneo Clausura.
El historial de Arasa dirigiendo al Tatengue
La designación de Nazareno Arasa presenta un antecedente particular para Unión. El árbitro rosarino dirigió al conjunto santafesino en 23 oportunidades, con un balance de nueve triunfos, ocho empates y seis derrotas.
Su primer encuentro al frente del Tatengue se produjo el 17 de mayo de 2018, cuando Unión derrotó 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú por la Copa Argentina.
Sin embargo, el antecedente más reciente no fue favorable para el conjunto rojiblanco. Arasa estuvo a cargo del encuentro disputado el 10 de agosto de 2026, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, cuando Unión cayó 2-1 como local frente a Central Córdoba.
Con este nuevo compromiso, el Tatengue buscará dejar atrás ese último antecedente y conseguir un resultado positivo ante Talleres. El objetivo será sumar tres puntos importantes para seguir avanzando en el campeonato.
Árbitros para la novena fecha
Viernes 11 de septiembre
17.00 Newell’s – Vélez (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Germanota
19.15 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Yamil Possi
AVAR: Maximiliano Manduca
Sábado 12 de septiembre
14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
14.45 Estudiantes – Platense (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carla López
20.00 Talleres – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ariel Suárez
Domingo 13 de septiembre
14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Romero
14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Julio Fernández
17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Huracán – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 14 de septiembre
19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Cristián Cernadas
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristián Navarro
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Federico Benítez