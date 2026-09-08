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Unión ya conoce al árbitro para visitar a Talleres: Nazareno Arasa será el encargado del partido

Unión enfrentará a Talleres este sábado desde las 20 y Arasa será el juez principal. El rosarino dirigió 22 veces al conjunto rojiblanco.

Ovación

Por Ovación

8 de septiembre 2026 · 18:28hs
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Unión ya conoce al árbitro para visitar a Talleres: Nazareno Arasa será el encargado del partido

Unión ya tiene confirmado al árbitro que estará al frente de su próximo compromiso en el Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón visitará a Talleres desde las 20, por la Zona A, y tendrá a Nazareno Arasa como juez principal. El rosarino estará acompañado por Federico Cano y Joaquín Badano como asistentes, mientras que Alejandro Scionti será el cuarto árbitro.

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Así será la terna arbitral para Talleres - Unión

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las autoridades para el encuentro que protagonizarán Talleres y Unión. Arasa será el encargado de impartir justicia, mientras que Federico Cano ocupará el rol de asistente número uno y Joaquín Badano será el segundo asistente.

Alejandro Scionti completará el equipo arbitral como cuarto juez. En tanto, Laura Fortunato estará a cargo del VAR y Ariel Suárez será el AVAR.

El partido entre Talleres y Unión comenzará a las 20, correspondiente a la Zona A del Torneo Clausura.

El historial de Arasa dirigiendo al Tatengue

La designación de Nazareno Arasa presenta un antecedente particular para Unión. El árbitro rosarino dirigió al conjunto santafesino en 23 oportunidades, con un balance de nueve triunfos, ocho empates y seis derrotas.

Su primer encuentro al frente del Tatengue se produjo el 17 de mayo de 2018, cuando Unión derrotó 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú por la Copa Argentina.

Sin embargo, el antecedente más reciente no fue favorable para el conjunto rojiblanco. Arasa estuvo a cargo del encuentro disputado el 10 de agosto de 2026, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, cuando Unión cayó 2-1 como local frente a Central Córdoba.

Con este nuevo compromiso, el Tatengue buscará dejar atrás ese último antecedente y conseguir un resultado positivo ante Talleres. El objetivo será sumar tres puntos importantes para seguir avanzando en el campeonato.

Árbitros para la novena fecha

Viernes 11 de septiembre

17.00 Newell’s – Vélez (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Germanota

19.15 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Yamil Possi

AVAR: Maximiliano Manduca

Sábado 12 de septiembre

14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

14.45 Estudiantes – Platense (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carla López

20.00 Talleres – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ariel Suárez

Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Romero

14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Julio Fernández

17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

21.30 Huracán – Racing (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Nelson Sosa

19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Cristián Cernadas

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristián Navarro

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: José Carreras

AVAR: Federico Benítez

Unión árbitro Nazareno Arasa Talleres encargado
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