Lanús se quiere afirmar en puestos de clasificación ante Instituto

Lanús no gana, no pierde y no marca goles. El equipo de Mauricio Pellegrino consiguió 4 puntos de los últimos 15 disputados y marcó en una sola ocasión, en el empate1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza.

El rendimiento del equipo no es bueno y necesita sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a la siguiente fase; sacar un nuevo empate ya no es negocio. Sacando la goleada por 4-0 ante Lamadrid, por Copa Argentina, el Granate solo ha marcado 5 goles en 9 fechas.

Instituto también necesita un triunfo y hay que remontarse hasta en 2 de febrero para encontrar la última victoria: fue 2-0 ante Vélez, por la tercera jornada del Apertura.

A partir de allí el equipo de Pedro Troglio perdió con Platense, San Lorenzo, Independiente y Argentinos, e igualó con Unión y, en la última jornada disputada, con Godoy Cruz. Por ahora está fuera de los puestos de clasificación a la siguiente fase.

- Probables formaciones -

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Marcelino Moreno; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Francis Mac Allister, Gastón Lodico, Damián Batallini, Alex Luna, Jonás Acevedo; Nicolás Cordero. DT: Pedro Troglio.

Hora: 21.00.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Sebastián Martínez.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Días Pérez.

TV: TNT Sports Premium.