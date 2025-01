Lanús vendió en 15.000.000 de dólares a Julio Soler a Bournemouth

Lanús y una millonada por Soler

Ahora, una nueva joya del fútbol argentino emprende su camino hacia Europa. Según informó el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases a nivel mundial, Julio Soler, lateral izquierdo de Lanús y una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20, fue vendido a la Premier League por una cifra millonaria: 15 millones de dólares. El jugador, que participó en los Juegos Olímpicos con la Albiceleste y fue convocado por Lionel Scaloni en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en octubre, se incorporará a Bournemouth.

A sus 19 años, Soler se convirtió en uno de los nombres más codiciados en Europa. Equipos como Liverpool y Manchester United habían mostrado interés en el futbolista surgido de las inferiores de Argentinos Juniors. Sin embargo, el Bournemouth actuó rápidamente y logró asegurar su fichaje. Soler se destacó no solo por su solidez defensiva, sino también por su capacidad para incorporarse al ataque.

Aunque el acuerdo aún no está completamente cerrado, solo restan definir algunos detalles importantes, como los bonos por partidos jugados y clasificaciones a certámenes internacionales, además de la fecha de su viaje. Existe la posibilidad de que Soler permanezca en Lanús por seis meses o que viaje directamente a Inglaterra.

Otro aspecto relevante es la participación de Soler en el Sudamericano Sub 20. El lateral, pieza clave en el esquema de Diego Placente, podría no estar en la cita que se disputará en Venezuela, ya que el club inglés podría solicitar su incorporación antes y no cederlo a la Selección.