Las Leonas consiguieron vencer a Australia en Hobart

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped le ganó a Australia en su casa por 1-0 con gol de Agustina Gorzelany en la FIR Pro League.

11 de febrero 2026 · 08:54hs
Las Leonas sumaron su segunda victoria consecutiva en la ventana de la FIH Pro League en Hobart. Tras la goleada 5-0 ante Irlanda en el debut, el seleccionado nacional superó 1-0 a Australia en el Tasmania Hockey Centre. El único tanto del encuentro fue convertido por Agustina Gorzelany, quien alcanzó los 150 partidos internacionales vistiendo la camiseta argentina.

Las Leonas festejaron ante Australia

Las Leonas confirmaron su gran inicio de año porque después de goleada en el debut en la segunda ventana en Hobart ante Irlanda (5-0), este miércoles le ganaron a las dueñas de casa en su estreno en la temporada. A esto se suma que la autora del gol del triunfo fue nada menos que Agustina Gorzelany, quien celebró sus 150 partidos con la Selección con otro tanto más para su cuenta personal en la temporada.

Con su típica arrastrada, Gorze, que lleva 3 tantos en esta edición 2025/26 de la Pro League, rompió la paridad del ajustado partido ante las australianas a los 38 minutos.

El triunfo tiene un valor adicional ya que significaba el estreno de Australia en la temporada (no disputó la ventana de fines del año pasado) y encima ante su gente en el Tasmania Hockey Centre de la ciudad de Hobart.

Tras su quinta actuación, el equipo de Fernando Ferrara sumó su segunda victoria seguida en Australia, la tercera en la temporada y ahora suma 11 puntos. Países Bajos y Bélgica están arriba, pero con 7 y 8 partidos jugados, respectivamente.

El tercer compromiso de la serie en Hobart será este viernes nuevamente desde las 5:30 contra Irlanda y se cerrará el sábado ante Australia.

Las Leonas Australia hockey
