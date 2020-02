Las Leonas derrotaron a Holanda en el Cenard

A pesar de la alta temperatura, una multitud se acercó al CeNARD a ver el primero de los dos encuentros entre Las Leonas y seleccionado holandés. Fue con entradas agotadas. Las argentinas tuvieron más de un motivo de festejo. Siendo éste el partido número 250 de Silvina D’Elia el seleccionado argentino logró ganarle las holandesas, victoria que no lograban desde el 2016.

Sobre el arranque del partido el conjunto holandés demostró su potencial. En los primeros minutos fabricaron un tiro al arco peligroso para las locales. Inmediatamente después, consiguieron el primer córner corto de la jornada y dispararon una arrastrada que Belén Succi bien supo responder. El conjunto argentino consiguió un córner corto pero no lo supo aprovechar dejando el marcador en paridad hasta el final del cuarto.

Durante los siguientes 15 minutos no hubo modificaciones en el tablero. A los cinco minutos Argentina tuvo la posibilidad con un córner corto pero la arquera holandesa, Anne Veenendaal, lo evitó con un rápido movimiento. La siguiente jugada peligrosa llegó de la mano de Dicke Pien, quien probó de revés pero la bocha se fue por la línea de fondo. Entre idas y vueltas, no se logró abrir el marcador. Argentina aumentó la cantidad de penetraciones al círculo y sobre el final tuvo una chance generada desde el fondo. Una imparable pegada de Agustina Gorzelany no llegó a ser desviada dentro del círculo y así se dio por finalizada la primera mitad del partido.

image.png

El primer gol del encuentro fue recién a los 35 minutos. Las Leonas generaron un córner corto en el cual finalmente pudo entrar, directo a la red, la fulminante arrastrada de Gorzelany abriendo así el marcador y despertando al público. El conjunto albiceleste logró dos córner corto más pero, debido a las imperfecciones en la ejecución, no consiguieron ampliar la diferencia. Por su lado, las holandesas perdieron potencia y las Leonas ganaron posesión pero no pudieron capitalizarla. La última chance del cuarto fue naranja. Faltando 22 segundos para el final, se abrió la posibilidad de empatar con un córner corto pero, gracias a un impecable desempeño Succi, no pudieron convertir antes de la pausa.

La arquera argentina se destacó nuevamente a los dos minutos del último cuarto al impedir que la ejecución de córner corto de Caia Van Maasakker entre al arco. Al conjunto visitante le costó generar juego y el partido empezó aplanarse con idas y vueltas en el mediocampo sin oportunidades claras para ningún equipo. La emoción llegó faltando cinco minutos para el cierre cuando el conjunto de Alyson Annan decidió retirar a la arquera del campo de juego y sumar en ataque. Una apuesta que las holandesas no lograron efectivizar y las dirigidas por Retegui utilizaron para sellar el partido. La impecable ruta de pases que inició desde el fondo con Victoria Sauze y María José Granatto terminó por la banda izquierda en una ejemplar definición de revés de Delfina Merino consiguiendo así el segundo gol y, luego de cuatro años, una victoria ante las número uno del mundo.

Este domingo, desde las 20.30 horas, volverán a enfrentarse en el CeNARD en lo que será la cuarta fecha para el conjunto albiceleste.

Argentina formó con: Belen Succi, Valentina Costa, D’Elia Silvina, Noel Barrionuevo, Rosario Lucchetti , Rocio Sanchez, Agustina Gorzelany, Julieta Jankunas, Carla Rebecchi y Maria Granatto. Ingresaron: Albertarrio Agustina, Sofia Toccalino, Eugenia Trinchinetti, Victoria Sauze, Micaela Retegui y Agostina Alonso.