Desarticularon una banda narco que operaba en Santa Fe, Buenos Aires y Salta: seis aprehendidos y 29 allanamientos

Una investigación de varios meses de la Procunar y la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitió realizar 29 allanamientos simultáneos y aprehender a seis de los principales investigados. Secuestraron droga, armas, vehículos, dinero en efectivo y documentación.

Entre el viernes y este sábado, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron adelante un amplio operativo para desarticular una organización dedicada presuntamente al tráfico y comercialización de estupefacientes. Los procedimientos fueron el resultado de una investigación de varios meses y se concretaron mediante 29 allanamientos simultáneos en distintas localidades de las provincias de Santa Fe , Buenos Aires y Salta.

En territorio santafesino, los procedimientos se realizaron en Rosario, Funes, Roldán, Ibarlucea, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Carcarañá . También se allanaron inmuebles en Junín, provincia de Buenos Aires , y en Aguas Blancas, Salta .

Como resultado del operativo fueron aprehendidas seis personas: tres mujeres y tres hombres. Entre las mujeres se encuentra quien es señalada por los investigadores como la principal sospechosa y presunta organizadora de la estructura.

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Qué secuestraron

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron una importante cantidad de elementos considerados de interés para la investigación.

Entre ellos se contabilizaron:

1.384 gramos de estupefacientes .

Cinco escopetas y cuatro armas de fuego cortas .

420 cartuchos de distintos calibres.

10 vehículos .

$10.407.000 en efectivo .

38.700 dólares estadounidenses .

Cheques diferidos por $9.000.000 .

42 teléfonos celulares .

Dos computadoras portátiles.

Dos balanzas.

Dos contadoras de billetes.

Cinco equipos de comunicación tipo handy.

Documentación considerada relevante para la causa.

El volumen de dinero y los distintos elementos encontrados forman parte de las evidencias que ahora serán analizadas por los investigadores para determinar el funcionamiento y las dimensiones de la presunta organización.

La cárcel como punto de coordinación

Uno de los principales elementos que permitió avanzar en la investigación surgió del análisis de comunicaciones telefónicas.

Según la pesquisa, los investigadores detectaron conversaciones mantenidas por un presunto narcotraficante que se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Desde allí, el hombre habría solicitado importantes cantidades de estupefacientes a una mujer identificada como la principal organizadora y proveedora de la estructura. De acuerdo con la hipótesis investigativa, la maniobra se habría desarrollado en conjunto con otra persona que también se encontraba privada de su libertad.

A partir de esas comunicaciones, los pesquisas comenzaron a profundizar el seguimiento sobre la mujer y sus vínculos con el resto de los integrantes del grupo.

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Cómo funcionaba la presunta maniobra

El trabajo investigativo incluyó el análisis de intervenciones telefónicas, antenas de telefonía, transferencias de dinero y tareas de campo.

A partir de esa información, los investigadores detectaron una dinámica reiterada de contactos, encuentros presenciales y desplazamientos entre distintos integrantes de la organización.

Según la hipótesis de la causa, esos movimientos serían compatibles con tareas vinculadas con la entrega, acopio y distribución de estupefacientes.

Los agentes también reconstruyeron distintos desplazamientos vehiculares y encuentros que permitieron establecer presuntos vínculos entre los investigados.

Viajes reiterados hacia el norte del país

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el patrón de viajes realizado por la principal sospechosa.

Según la pesquisa, la mujer efectuaba de manera reiterada desplazamientos hacia el norte del país, para luego regresar a Rosario y localidades cercanas.

Esos movimientos eran seguidos por reuniones, encuentros y desplazamientos vehiculares con otros integrantes del grupo, lo que reforzó la hipótesis de una operatoria coordinada.

Además, los investigadores detectaron viajes reiterados hacia Villa Carlos Paz, Córdoba, en fechas coincidentes con desplazamientos previamente registrados hacia Aguas Blancas, Salta.

Para la investigación, la coincidencia de esos movimientos permitió considerar que los viajes no responderían exclusivamente a motivos recreativos o laborales, sino que podrían haber estado relacionados con tareas de coordinación, contacto o enlace dentro de la presunta organización.

El dinero y la logística bajo análisis

El secuestro de más de $10 millones, 38.700 dólares y cheques diferidos por otros $9 millones, junto con vehículos, teléfonos y equipos de comunicación, será ahora objeto de peritajes y análisis.

Los investigadores buscarán determinar el origen y destino del dinero y establecer si existe una relación directa entre esos fondos y la presunta comercialización de estupefacientes.

También serán analizados los teléfonos celulares, las computadoras y la documentación secuestrada en los distintos domicilios allanados.

Tenencia de droga con fines de comercialización

Tras los procedimientos, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Regional Nordeste Argentino (NEA).

Los fiscales intervinientes dispusieron que las seis personas aprehendidas permanecieran privadas de su libertad, fueran identificadas y quedaran alojadas en dependencias policiales mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La atribución delictiva fue establecida de manera provisoria como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados y las comunicaciones relevadas, mientras la Justicia deberá determinar el grado de participación que tuvo cada uno de los seis aprehendidos y si existen otros integrantes de la organización que todavía no fueron alcanzados por el operativo.