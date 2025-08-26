Uno Santa Fe | Ovación | Las Panteras

Las Panteras perdieron ante Eslovenia y quedaron eliminadas del Mundial

Las Panteras cayeron ante Eslovenia y quedaron sin chances de avanzar a la próxima fase. La devotense Blanca Cugno fue la máxima anotadora con 16 puntos

26 de agosto 2025 · 08:23hs
Pese al esfuerzo de la capitana santafesina Victoria Mayer

Pese al esfuerzo de la capitana santafesina Victoria Mayer, Las Panteras cayeron ante Eslovenia.

Por la tercera presentación en el Mundial, Las Panteras cayeron frente a Eslovenia por 3-0, con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21. Bianca Cugno fue la máxima anotadora nacional con 16 puntos. De esta manera, cerraron su participación en Tailandia.

Las Panteras perdieron y quedaron eliminadas

El partido comenzó parejo para ambos equipos. Argentina tuvo buenos momentos de Blanca Cugno, Rodríguez y la santafesina Bertolino. Sin embargo, Eslovenia estuvo más ordenado y agresivo en bloqueo y ataque, lo que hizo que obtenga la delantera en el tanteador y se lleve el primer parcial por 25-20.

El segundo set fue parecido al primero: hasta el punto 13, ambos equipos venían igualados. Manteniendo el buen nivel en el bloqueo y a consecuencia de errores argentinos en el saque, el equipo eslovaco tomó ventaja 17-14 y 20-15. Las Panteras se ordenaron y achicaron la diferencia, pero Eslovenia presionó y ganó 25-22.

En el tercero, las europeas estuvieron fuerte en ataque y defensa desde el inicio. De a poco, Las Panteras mejoraron el juego en general y, con un excelente bloqueo de Bulaich y un puntazo de Cugno, igualaron en 15. A pesar de buenas acciones argentinas, Eslovenia dominó y lo cerró 25-21.

Argentina: Mayer (1), Bertolino (7), Graff (2), Cugno (16), Rodríguez (9), Cabrera (3), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (5), Benitez (-), Bednarek (-), Salinas (-), Perez (-).

La cordobesa oriunda de Devoto, Blanca Cugno, fue la m&aacute;xima anotadora de Argentina, con 16 puntos.

La cordobesa oriunda de Devoto, Blanca Cugno, fue la máxima anotadora de Argentina, con 16 puntos.

Las Panteras vienen de mala racha con las lesiones, ya que en la previa al Mundial perdieron a sus dos centrales titulares, Bianca Ferriol y Candelaria Herrera, y ante Estados Unidos tuvo una afección muscular que la sacó del partido su otra central, Avril García.

El equipo argentino se encuentra en crecimiento desde hace varias temporadas y por eso este grupo de jugadoras viene de doble medalla de oro en los Panamericanos y salió campeón de la Copa América al ganarle a Brasil. Ahora busca meterse a competir contra los europeos y entrar a la VNL.

Argentina jugó 8 mundiales femeninos FIVB hasta la fecha, debutando en 1960, pero desde el ciclo 2014, en el inicio de la era de las Panteras, jugó todos los Mundiales y viene de su mejor actuación en 2022, quedando 16ta. sobre 24 participante y entrando a octavos, una instancia que ahora no pudo superar.

Las Panteras Eslovenia Tailandia
