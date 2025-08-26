Las Panteras perdieron ante Eslovenia y quedaron eliminadas del Mundial

Las Panteras cayeron ante Eslovenia y quedaron sin chances de avanzar a la próxima fase. La devotense Blanca Cugno fue la máxima anotadora con 16 puntos

Por la tercera presentación en el Mundial, Las Panteras cayeron frente a Eslovenia por 3-0, con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21. Bianca Cugno fue la máxima anotadora nacional con 16 puntos . De esta manera, cerraron su participación en Tailandia.

El partido comenzó parejo para ambos equipos. Argentina tuvo buenos momentos de Blanca Cugno, Rodríguez y la santafesina Bertolino. Sin embargo, Eslovenia estuvo más ordenado y agresivo en bloqueo y ataque, lo que hizo que obtenga la delantera en el tanteador y se lleve el primer parcial por 25-20.

El segundo set fue parecido al primero: hasta el punto 13, ambos equipos venían igualados. Manteniendo el buen nivel en el bloqueo y a consecuencia de errores argentinos en el saque, el equipo eslovaco tomó ventaja 17-14 y 20-15. Las Panteras se ordenaron y achicaron la diferencia, pero Eslovenia presionó y ganó 25-22.

En el tercero, las europeas estuvieron fuerte en ataque y defensa desde el inicio. De a poco, Las Panteras mejoraron el juego en general y, con un excelente bloqueo de Bulaich y un puntazo de Cugno, igualaron en 15. A pesar de buenas acciones argentinas, Eslovenia dominó y lo cerró 25-21.

Argentina: Mayer (1), Bertolino (7), Graff (2), Cugno (16), Rodríguez (9), Cabrera (3), Fortuna (L), Pelozo (L). Ingresaron: Bulaich (5), Benitez (-), Bednarek (-), Salinas (-), Perez (-).

Las Panteras vienen de mala racha con las lesiones, ya que en la previa al Mundial perdieron a sus dos centrales titulares, Bianca Ferriol y Candelaria Herrera, y ante Estados Unidos tuvo una afección muscular que la sacó del partido su otra central, Avril García.

El equipo argentino se encuentra en crecimiento desde hace varias temporadas y por eso este grupo de jugadoras viene de doble medalla de oro en los Panamericanos y salió campeón de la Copa América al ganarle a Brasil. Ahora busca meterse a competir contra los europeos y entrar a la VNL.

Argentina jugó 8 mundiales femeninos FIVB hasta la fecha, debutando en 1960, pero desde el ciclo 2014, en el inicio de la era de las Panteras, jugó todos los Mundiales y viene de su mejor actuación en 2022, quedando 16ta. sobre 24 participante y entrando a octavos, una instancia que ahora no pudo superar.