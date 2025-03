Las Yaguaretés buscarán el quinto puesto en Ciudad del Cabo

El seleccionado femenino argentino, Las Yaguaretés , tuvo su jornada inaugural en la segunda etapa del Challenger Series de Seven que se está desarrollando en Ciudad del Cabo, Sudáfrica . Abrió el primer día de competencias con un contundente 34-7 ante Hong Kong y luego con una derrota 22-26 ante República Checa .

De esta manera, Argentina no logró el pase a semifinales y deberá disputar las semifinales por el quinto puesto. Mañana sábado 8 de marzo desde las 07:22 (hora argentina) enfrentará a Polonia, que perdió 43-0 ante Sudáfrica y le ganó 36-7 a Samoa en la fase de grupos, por un lugar en la definición de la quinta posición de Ciudad del Cabo.

rugby challenger series en ciudad del cabo 2.jpg El seleccionado argentino femenino superó a Hong Kong y luego fue derrotado por República Checa.

El primer duelo de la jornada inaugural enfrentaba a Argentina ante Hong Kong China. El seleccionado nacional mostró su superioridad desde un comienzo ya que en la primera mitad apoyaron tres tries para llegar al descanso 17-0. En la segunda parte, las dirigidas por Nahuel García mostraron nuevamente su gran nivel y con otras tres conquistas alcanzaron el 34-7 final, tras el try sobre la chicharra del conjunto asiático.

Para enfrentar a Hong Kong China, Las Yaguaretés formaron de la siguiente manera: Azul Medina, Josefina Padellaro, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante. Luego ingresaron, Dolores Berti, Andrea Moreno, Candela Delgado, Talía Rodich y Malena Díaz. Los tries argentinos los apoyaron Cristal Escalante en dos oportunidades, Azul Medina, Josefina Padellaro, Sofía González y Candela Delgado, mientras que González y Berti acertaron una conversión cada una.

Argentina enfrentó a República Checa en el segundo partido del día. La primera mitad fue nacional, ya que con dos tries de Sofía González y uno de Paula Pedrozo, parecía encaminar la clasificación a semifinales nuevamente. Al entretiempo 15-7, tras un try del conjunto europeo. La segunda mitad fue palo por palo para los ataques, ya que cada vez que insinuaban su ofensiva, conquistaban el ingoal rival. Cuando parecía que Argentina se llevaba la victoria al ir 22-19, con un try más de Sofía González en el complemento, y dos por parte de República Checa; el seleccionado de Europa llegó al ingoal argentino en el último minuto de juego para quedarse con el triunfo y el boleto a semifinales.

Las Yaguaretés formaron de la siguiente manera: Andrea Moreno, Josefina Padellaro, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. Luego ingresaron, Azul Medina, Candela Delgado, Cristal Escalante y Malena Díaz. Dolores Berti no sumó minutos.