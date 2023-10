Lautaro Corthey jugará la qualy en el AAT Challenger Santa Fe II

"Sinceramente estoy muy contento, apenas salió la invitación me avisaron y no entendía nada, porque no se sabía que se iba a jugar otro torneo en Santa Fe. Se bajó Corrientes y se pasó a jugar a Santa Fe, inmediatamente mandé para ver la posibilidad de recibir otro wild card para la qualy y en esta jornada de jueves me confirmaron que me la dieron, así que estoy supercontento" le dijo Lautaro Corthey a UNO Santa Fe.