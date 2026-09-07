Uno Santa Fe | Santa Fe | geriátrico

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

El fiscal regional Jorge Nessier explicó que la medida no implica un apartamiento, sino una reorganización interna. Reconoció que la auditoría sobre las denuncias previas al incendio “indudablemente” incidió en la decisión.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de septiembre 2026 · 18:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Fiscalía regional. Se reorganizó la investigación del geriátrico clandestino y se unificaron expedientes.

Fiscalía regional. Se reorganizó la investigación del geriátrico clandestino y se unificaron expedientes.

El fiscal regional Jorge Nessier dispuso una reorganización de la investigación judicial vinculada con el funcionamiento del geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte y resolvió unificar los expedientes que estaban en manos de los fiscales Roberto Olcese y Francisco Cechini.

A partir de la decisión, la causa quedó asignada al fiscal Marcelo Nessier, quien tendrá a su cargo la continuidad de las distintas líneas de investigación.

El fiscal regional aclaró que la medida no constituye estrictamente un apartamiento de los funcionarios que intervinieron hasta ahora. “No es estrictamente un apartamiento, sino una reasignación. Dispuse la unificación de las causas y su asignación al fiscal Marcelo Nessier”, explicó.

Según señaló, este tipo de modificaciones forman parte del funcionamiento habitual de la Fiscalía Regional y pueden adoptarse por distintas razones vinculadas con la organización del trabajo. “Reasignaciones de causas tenemos en forma permanente, por diversas razones”, sostuvo.

LEER MÁS: Tras los casos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva, piden auditorías urgentes en todos los geriátricos de Santa Fe

La auditoría por las denuncias previas también incidió

La decisión se produce mientras avanza, por separado, una investigación de la Auditoría General de Gestión, destinada a determinar qué tratamiento recibieron las denuncias que habían sido realizadas antes del incendio que permitió descubrir la residencia clandestina.

Consultado sobre si esa auditoría tuvo relación con la decisión de reorganizar la causa, Nessier fue contundente. “Indudablemente, es algo que incide”, reconoció.

De todos modos, aclaró que la investigación administrativa continuará más allá del cambio de fiscal. “Dejando de estar a cargo de esas causas, la investigación del auditor seguirá igualmente su curso”, explicó.

Por qué Olcese y Cechini continuaron inicialmente con la investigación

Nessier también explicó por qué anteriormente había decidido mantener a Olcese y Cechini al frente de las actuaciones.

Según indicó, ambos fiscales ya habían llevado adelante medidas centrales de la causa, entre ellas la imputación de la responsable del establecimiento y el pedido de prisión preventiva. “Los fiscales llevaron a cabo las medidas iniciales —incluyendo imputación y solicitud de prisión preventiva— por lo cual en su momento entendí que asignarlas a otro colega podía perjudicar el desarrollo de esas medidas”, señaló.

Ahora, con una etapa diferente del expediente, consideró que la modificación resulta posible. “Hoy la causa está avanzando y podemos hacer el cambio”, afirmó.

LEER MÁS: Clausuraron otro geriátrico en Santa Fe: sin habilitación, alojaba a 11 adultos mayores y pertenecía a la mujer detenida por el caso Nuevo Horizonte

La causa también investiga una posible defraudación

Más allá de las condiciones en las que funcionaba el geriátrico, el expediente mantiene abiertas otras líneas de investigación.

Nessier confirmó que una de ellas apunta a determinar si pudo existir una eventual defraudación relacionada con el funcionamiento del establecimiento.

“Sí, todo lo que se está investigando, desde la situación de alojamiento hasta la eventualidad de una defraudación —que hasta ahora no se ha imputado—”, precisó.

De esta manera, la investigación judicial no se limita a establecer las condiciones de alojamiento de las personas mayores, sino que también busca determinar si existieron otros hechos que puedan configurar delitos.

Por el momento, esa posible defraudación no forma parte de una imputación formal y continúa bajo análisis de la Fiscalía.

Una investigación con varias líneas abiertas

Con la unificación de los expedientes y la reasignación a Marcelo Nessier, la investigación entra en una nueva etapa.

El expediente continuará abordando tanto lo ocurrido dentro de la residencia como las eventuales responsabilidades derivadas de su funcionamiento, mientras la Auditoría General de Gestión mantiene su propio análisis sobre las denuncias que habían sido presentadas antes del incendio.

La decisión de reorganizar la causa, según explicó Jorge Nessier, busca centralizar las distintas actuaciones en un mismo fiscal y permitir que la pesquisa avance con todas sus líneas abiertas.

geriátrico Nuevo Horizonte fiscal defraudación auditoría
Noticias relacionadas
Geriátrico clandestino. El Concejo busca información sobre denuncias previas al 0800 municipal.

Geriátrico clandestino en Nuevo Horizonte: buscan saber si hubo denuncias previas al 0800 de la Municipalidad que no fueron atendidas

Abre la preinscripción de los jardines Municipales para la temporada 2027

Preinscripciones a los Jardines Municipales 2027: las fechas y horarios en Santa Fe

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Alerta gremial. UTA Santa Fe en asamblea por rechazo salarial de FATAP.

Conflicto en puerta: UTA Santa Fe se declaró en alerta por salarios y reclama el mismo aumento acordado para los choferes del AMBA

Lo último

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Último Momento
Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

Geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte: la causa cambió de fiscal y ahora investigan una posible defraudación

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

El senador Felipe Michlig presenció el inicio de la obra de repavimentación de la RP 13 entre Virginia y Capivara

El senador Felipe Michlig presenció el inicio de la obra de repavimentación de la RP 13 entre Virginia y Capivara

Lautaro Martínez, sobre Julián Álvarez: No está atravesando un momento fácil

Lautaro Martínez, sobre Julián Álvarez: "No está atravesando un momento fácil"

Ovación
Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Colón prepara una logística diferente para buscar la recuperación ante Godoy Cruz

Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación en Unión

Vargas pasó con éxito la operación en la rodilla y ya inicia la recuperación en Unión

Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Colón entró en crisis y Delfino está obligado a aplicar cirugía mayor

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Las chicas de Unión perdieron en Santa Fe con SAT y no encuentran regularidad

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Colón quedó quinto y ahora tendrá un duelo directo para volver a escalar

Policiales
Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Barrio Ciudadela: otra vez pirómanos incendiaron un auto que estaba estacionado en la calle

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus

Simerians festeja 20 años junto al metal en Tribus