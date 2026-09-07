Preinscripciones a los Jardines Municipales 2027: las fechas y horarios en Santa Fe

El período de preinscripción será del lunes 28 de septiembre al viernes 30 de octubre. El trámite se realizará de manera presencial en el jardín elegido

Abre la preinscripción de los jardines Municipales para la temporada 2027

La Municipalidad de Santa Fe abre las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 en los 18 Jardines Municipales que funcionan en distintos barrios de la ciudad. La propuesta está destinada a niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años inclusive y contempla espacios de cuidado, educación y acompañamiento para las primeras infancias y sus familias .

El trámite podrá realizarse de manera presencial en el Jardín Municipal elegido por cada familia , desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 30 de octubre . Las preinscripciones se recibirán de lunes a viernes , de 9 a 11 horas para el turno mañana y de 14 a 16 para el turno tarde .

En el caso de los Jardines Municipales Alfonso y Para Hijos e Hijas de Empleados Municipales, que no cuentan con turno tarde, la preinscripción se realizará únicamente de 9 a 11 horas.

Para realizar el trámite, es necesario que el adulto responsable presente el DNI de la niña o el niño, en formato físico o digital, descargable desde la aplicación Mi Argentina.

Una propuesta integral para las primeras infancias

Los Jardines Municipales cuentan con salas para 1, 2 y 3 años y, en algunos casos, también reciben a bebés desde los 45 días. Esta modalidad está disponible en los jardines de Barranquitas Sur, Atilio Rosso, Chalet y Alto Verde.

El subsecretario de Nivel Inicial del Municipio, Sebastián Cámara, destacó la importancia de que las familias se acerquen a los jardines durante el período de preinscripción para conocer la propuesta y despejar dudas.

“Es importante que las familias se acerquen al Jardín para que puedan resolver cualquier duda que tengan. Son espacios preparados para recibir tanto a las infancias como a las familias”, señaló.

Cámara explicó además que, si bien las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año, la instancia de preinscripción establece un orden de prioridad para los ingresos.

“Quienes se inscriban fuera de este período podrán acceder una vez que hayan ingresado todos los niños y niñas anotados en esta primera etapa”, detalló.

En este sentido, el funcionario puso en valor la propuesta educativa de los Jardines Municipales y remarcó la importancia de acompañar a las infancias durante los primeros años de vida.

“Son espacios de primerísimo nivel y de la mejor calidad para las infancias de la ciudad. Tiene una relevancia especial poder acceder a educación de calidad en los primeros años de vida”, sostuvo.

La propuesta contempla distintos proyectos y programas que acompañan el desarrollo integral de niñas y niños. Entre ellos se encuentran Nutri Odisea, destinado a la educación alimentaria; Aventuleo, que aborda la alfabetización inicial; y el Programa de Educación Intergeneracional, junto con iniciativas vinculadas a la educación, la crianza, la salud y el desarrollo.

“Todos estos proyectos dan herramientas a las familias para facilitar la crianza y, además, brindan estimulación permanente a las infancias, favoreciendo el desarrollo de competencias psicomotrices que les permiten acceder a mejores experiencias en las trayectorias educativas posteriores”, explicó Cámara.

Dónde están los Jardines Municipales de Santa Fe

Los 18 Jardines Municipales se encuentran distribuidos en distintos barrios de la ciudad:

Alto Verde: Roberto Galarza 246, manzana 2, frente a la Plaza de La Paz.

Roberto Galarza 246, manzana 2, frente a la Plaza de La Paz. Roca: República de Siria y Callejón Roca.

República de Siria y Callejón Roca. Varadero Sarsotti: Hornero y Benteveo.

Hornero y Benteveo. Facundo Zuviría: avenida Facundo Zuviría al 8100, junto al CIC Facundo Zuviría.

avenida Facundo Zuviría al 8100, junto al CIC Facundo Zuviría. Pro Mejoras Barranquitas: Juan Díaz de Solís y Artigas.

Juan Díaz de Solís y Artigas. San Agustín: Fray de Aroca, entre Chaco y Chubut.

Fray de Aroca, entre Chaco y Chubut. Loyola Sur: Pedroni y Furlong.

Pedroni y Furlong. Villa Hipódromo: Roque Sáenz Peña 6150.

Roque Sáenz Peña 6150. Abasto: Espinosa al 6800.

Espinosa al 6800. Barranquitas Sur: Iturraspe y Lamadrid.

Iturraspe y Lamadrid. Coronel Dorrego: Matheu 1501, intersección con Alberdi.

Matheu 1501, intersección con Alberdi. Atilio Rosso: Aguado 3090, intersección con Paseo Borges.

Aguado 3090, intersección con Paseo Borges. Las Flores: Regimiento 12 de Infantería, esquina Europa.

Regimiento 12 de Infantería, esquina Europa. La Guardia: Roberto Moyano S/N.

Roberto Moyano S/N. San Lorenzo: Amenábar y Juan Díaz de Solís.

Amenábar y Juan Díaz de Solís. Chalet: Roque Sáenz Peña y Roberto Arlt.

Roque Sáenz Peña y Roberto Arlt. Para Hijos e Hijas de Empleados Municipales: Urquiza 1971.

Urquiza 1971. Alfonso: avenida Mosconi 2150.

Preinscripciones para el ciclo lectivo 2027

Fecha: del lunes 28 de septiembre al viernes 30 de octubre de 2026.

Días: lunes a viernes.

Horarios:

Turno mañana: de 9 a 11 horas.

de 9 a 11 horas. Turno tarde: de 14 a 16 horas.

Jardines sin turno tarde: Alfonso y Para Hijos e Hijas de Empleados Municipales. En ambos casos, la preinscripción se realiza de 9 a 11 horas.

Modalidad: presencial, en el Jardín Municipal elegido por la familia.

Documentación: DNI de la niña o el niño, en formato físico o digital, descargable desde Mi Argentina.