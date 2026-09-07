El pedido de informes sobre el funcionamiento de los hogares en la ciudad de Santa Fe fue aprobado por unanimidad en el Concejo municipal en agosto de 2025, pero, según advirtió el concejal Ignacio Laurenti, el Ejecutivo municipal todavía no respondió. Además, buscan determinar si el Municipio recibió alertas sobre el establecimiento antes de que quedara expuesto

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

La problemática vinculada con el funcionamiento de las residencias para adultos mayores volvió a ocupar un lugar central en la agenda política santafesina. La situación judicial derivada de la investigación sobre los geriátricos clandestinos en barrio Nuevo Horizonte en agosto, y ahora lo ocurrido en barrio Cabaña Leiva, ambos en el norte de la ciudad de Santa Fe, volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre las residencias para adultos mayores.

En ese contexto, desde el Concejo Municipal volvieron a reclamar información al Ejecutivo sobre la cantidad de hogares que funcionan en la ciudad, sus condiciones de habilitación y las inspecciones que se realizan para garantizar el cumplimiento de las normas.

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El planteo se basa en un pedido de informes aprobado por unanimidad en agosto de 2025, que busca conocer el estado y funcionamiento del Observatorio de Hogares para Adultos Mayores, además de obtener un relevamiento de las residencias existentes en la capital provincial.

Geriátricos clandestinos de barrio Nuevo Horizonte y Cabaña Leiva: un pedido de informes que tiene un año sin respuestas del municipio

Entre los datos solicitados se encuentran la cantidad de hogares habilitados, su distribución por barrios, el número de adultos mayores alojados y la frecuencia con la que se realizan controles e inspecciones.

La iniciativa también apunta a contar con un listado actualizado de establecimientos autorizados, de manera que las familias puedan consultar si una residencia cumple con los requisitos correspondientes antes de decidir la institucionalización de un familiar.

El pedido contempla además conocer cómo funciona el Observatorio de Hogares para Adultos Mayores y qué herramientas existen para detectar y denunciar establecimientos que operen sin autorización.

Un pedido aprobado hace un año que todavía no tuvo respuesta

El concejal de "Vida y Familia" Ignacio “Nacho” Laurenti volvió a reclamar respuestas del Ejecutivo municipal y recordó que la iniciativa fue presentada en julio de 2025 y aprobada por todos los concejales al mes siguiente.

“Nosotros hace un año atrás, o un poquito más de un año, ingresamos un pedido de informe. Tiene fecha de ingreso en julio de 2025. Rápidamente fue aprobado en las distintas comisiones por todos los concejales y se aprobó en agosto del año pasado en el Concejo. Hace un año. La respuesta todavía desde el Ejecutivo nunca llegó”, sostuvo Laurenti.

El edil remarcó que el pedido busca obtener información que permita ejercer la función de control del Concejo y, al mismo tiempo, brindar herramientas a los vecinos. “Los 17 concejales aprobaron este pedido de informe. No es solo para nosotros, los concejales. Es para bajarlo a la sociedad”, afirmó.

Qué controles corresponden al Municipio

Laurenti explicó que el Observatorio de Hogares para Adultos Mayores fue creado mediante una ordenanza en 2018 y que entre sus funciones se encuentran aquellas vinculadas con las condiciones edilicias y de higiene de las residencias.

El concejal aclaró que los controles sanitarios corresponden al ámbito provincial, aunque consideró necesaria la articulación entre ambos niveles del Estado.

“Entre sus funciones debía tener el control de la parte que le corresponde a la Municipalidad, que es la edilicia y de higiene. Sacamos la salud porque la intervención es provincial por la parte de la salud, pero también entre sus funciones este observatorio debería generar articulaciones con Provincia para los controles completos de todo lo que sucede”, explicó.

Además, planteó la necesidad de establecer un mecanismo formal para que los vecinos puedan denunciar establecimientos que funcionen de manera irregular.

“También debería haber un canal oficial para realizar las denuncias por situaciones que podrían ser, como en este caso, un hogar clandestino”, señaló.

Buscan saber si hubo denuncias previas al 0800 municipal que no fueron atendidas

La semana pasada, se aprobó un proyecto impulsado por el concejal Gastón “Tati” Restagno, quien planteó la necesidad de acceder a documentación oficial que permita establecer si el Municipio había recibido alertas antes de que el funcionamiento irregular del lugar tomara estado público.

Los ediles aprobaron por unanimidad un pedido de informes al Ejecutivo municipal para conocer si existieron denuncias previas sobre el establecimiento y, particularmente, si alguna de esas advertencias ingresó a través de la línea 0800 de la Municipalidad.

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“Hasta ahora solamente contábamos con la respuesta de algunos funcionarios ante los medios diciendo que no tenían ningún tipo de información de que este geriátrico clandestino funcionara en Nuevo Horizonte”, explicó Restagno.

El objetivo será contrastar esas declaraciones con los registros municipales y determinar si hubo llamados, reclamos o denuncias vinculadas con ese establecimiento u otros geriátricos que pudieran estar funcionando sin las habilitaciones correspondientes.

Auditorías urgentes en todos los geriátricos de Santa Fe

La diputada provincial Natalia Armas Belavi presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo santafesino para conocer los detalles de las auditorías realizadas en las residencias de larga estadía de la provincia, así como la idoneidad del personal que trabaja en ellas. La iniciativa surge tras la reciente clausura de un geriátrico en la ciudad de Santa Fe por parte de la Municipalidad, un hecho que volvió a encender las alarmas sobre el funcionamiento de establecimientos clandestinos o en condiciones irregulares.

"El tema de los adultos mayores nos ocupó siempre. Desde el mandato pasado venimos ingresando proyectos que tienen que ver con su cuidado, el respeto a sus derechos y protocolos específicos de atención. Lamentablemente, al igual que ocurre con otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad, en política no suelen prosperar estas iniciativas y quedan cajoneadas en las comisiones sin alcanzar el debate parlamentario", señaló Armas Belavi.

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La legisladora advirtió que el caso registrado hace poco más de un mes en la capital provincial no es un hecho aislado. "Hoy estamos hablando de dos geriátricos puntuales en la ciudad de Santa Fe, pero sabemos que esto sucede en toda la provincia. Me consta por las recorridas que hacemos, sobre todo en los pueblos más pequeños", afirmó.

Respecto de la distribución de competencias, Armas Belavi aclaró que existen responsabilidades compartidas entre los municipios y la administración provincial: "Hay competencias municipales y provinciales. La Municipalidad se encarga de la habilitación comercial y del lugar físico; por eso este último geriátrico fue clausurado por el municipio. Pero lo que sucede adentro —es decir, si las condiciones de vida son dignas y si el personal de salud o de gerontología es idóneo— le corresponde a la Provincia".

En ese sentido, la diputada remarcó que la ley vigente exige que el personal a cargo del cuidado de personas mayores cuente con capacitaciones específicas en gerontología, aun cuando no se trate de médicos gerontólogos. "Descubrimos que no se están cumpliendo las auditorías. La Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología y Adultos Mayores no salió a mostrar los números de los controles ni a certificar si las capacitaciones se dieron como corresponde. Por eso intervenimos de nuevo para pedir explicaciones; lo que está en juego es ni más ni menos que la vida digna de nuestros adultos mayores", enfatizó.