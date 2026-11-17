El jugador retiró sus pertenencias de Casa Unión y acordó con los dirigentes la rescisión anticipada de su vínculo. Algunas diferencias con la conducción terminaron de sellar su salida.

Unión ya empezó a sufrir las primeras modificaciones en su plantel de cara a la temporada 2027. Julián Palacios se convirtió en la primera baja confirmada, luego de llegar a un acuerdo con los dirigentes para interrumpir anticipadamente su contrato, que tenía vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

El futbolista pasó este martes por Casa Unión para retirar sus pertenencias y cerrar definitivamente su etapa en la institución. Si bien su vínculo estaba próximo a finalizar, ambas partes acordaron adelantar la desvinculación, en una salida que se terminó de precipitar por diferencias que fueron más allá de lo estrictamente futbolístico.

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En principio, existía predisposición de los dirigentes para sentarse a negociar una posible continuidad del mediocampista. El propio jugador también veía con buenos ojos la posibilidad de permanecer en Santa Fe. Sin embargo, algunas declaraciones de Palacios, con cuestionamientos hacia la conducción dirigencial, modificaron el escenario y provocaron que finalmente no hubiera ningún ofrecimiento para extender su contrato.

La decisión representa una baja importante desde lo deportivo para Leonardo Madelón. Palacios fue una pieza de consideración durante su estadía en Unión, con presencia habitual entre los titulares y un papel relevante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Los números de Palacios en Unión durante 2026

El mediocampista tuvo una participación considerable durante la temporada. En el Torneo Apertura disputó 15 encuentros, acumuló 1.178 minutos y convirtió tres goles. Posteriormente, en el Clausura, sumó 14 presentaciones, con 1.064 minutos en cancha y una asistencia.

Prensa Unión

A esos registros se agregan dos partidos por la Copa Argentina, con 168 minutos, y otros dos encuentros correspondientes a los playoffs del Apertura, en los que acumuló 171 minutos.

De esta manera, Palacios cerró un año con continuidad, protagonismo y participación en distintas etapas de la competencia, aunque su futuro terminó resolviéndose lejos de una negociación por cuestiones deportivas.

La primera pieza que se cae del proyecto de Unión para 2027

La salida de Palacios marca el comienzo de los movimientos en el plantel rojiblanco. Unión atraviesa un período de evaluación, con Madelón observando juveniles en estas últimas semanas de trabajo y la dirigencia analizando qué futbolistas continuarán y cuáles no formarán parte del próximo proyecto.

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El mediocampista fue uno de los nombres que inicialmente podían entrar en una negociación para renovar, pero el escenario cambió y su ciclo llegó a su final. Así, el Tatengue pierde a un futbolista que había conseguido ganarse un lugar importante dentro del equipo y deberá comenzar a buscar alternativas para cubrir su salida de cara al 2027.