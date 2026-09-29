Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Unión ultima detalles para el partido del viernes a las 21.30 ante Boca. Leonardo Madelón mantiene algunas incógnitas, en el mediocampo y el ataque.

Unión llega a La Bombonera con la necesidad de cambiar el rumbo después de dos derrotas consecutivas. El equipo de Leonardo Madelón cayó ante Talleres en Córdoba y frente a Independiente en el 15 de Abril, resultados que frenaron su impulso en la pelea por los objetivos trazados para este tramo del campeonato.

LEER MÁS: Unión espera una definición que puede favorecerlo antes de visitar a Boca

Del otro lado estará un Boca que atraviesa un presente diferente. El Xeneize viene de conseguir dos triunfos consecutivos ante Central Córdoba y San Lorenzo y, además, llega fortalecido por la clasificación en un partido de alto voltaje frente a Racing por la Copa Argentina.

En ese contexto, Madelón prepara el encuentro con una certeza: tendrá a todos sus futbolistas disponibles. La duda, como viene sucediendo durante la semana, pasa por la formación que elegirá para afrontar una de las visitas más exigentes del campeonato.

Malcorra, la pieza que puede cambiar el esquema en Unión

Una de las alternativas que analiza el entrenador es el ingreso de Ignacio Malcorra por Brahian Cuello. La otra modificación que aparece en escena es Mauro Luna Diale por Julián Palacios.

Prensa Unión

Pero existe una posibilidad diferente y que modificaría incluso el dibujo táctico. Malcorra podría ingresar por Marcelo Estigarribia, dejando al equipo con un 4-4-1-1, con el experimentado volante ocupando una posición más adelantada, como enganche o mediapunta detrás de Cristian Tarragona.

La decisión no está tomada y Madelón mantiene el misterio. El contexto del partido y las características del rival serán determinantes para definir si apuesta por un esquema más clásico o por una variante que le permita tener a Malcorra cerca del área.

El posible equipo de Unión para visitar a Boca

Con las distintas alternativas que maneja el cuerpo técnico, los 11 de Unión serían: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios o Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi y Ignacio Malcorra o Brahian Cuello; Ignacio Malcorra o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Unión y un bajón futbolístico que obliga a replantear objetivos

La incógnita principal estará entonces en cómo distribuirá Madelón las piezas del mediocampo y el ataque. El entrenador deberá decidir entre mantener el 4-4-2 o modificarlo para intentar sorprender a un Boca que llega en levantada.

Para Unión será, además, una oportunidad para recuperar terreno después de dos golpes consecutivos y afrontar el tramo final del Clausura con otra perspectiva. La Bombonera será el escenario de una prueba mayúscula para el Tatengue.