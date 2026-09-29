Brasil hizo valer su poderío ofensivo y goleó a Australia en un amistoso internacional

Brasil hizo valer todo su poderío ofensivo, para golear 4-2 a Australia en un amistoso internacional. Los goles brasileros llegaron de la mano de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius Jr., mientras que para los australianos convirtieron Alessandro Circati y Connor Metcalfe.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible par Brasil, ya que a los tres minutos de juego estaba en ventaja por una muy buena volea de Vanderson.

Australia, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y sorpresivamente consiguió dar vuelta la historia. Primero llegó a la igualdad a los 28 minutos, cuando Circati se encontró con la pelota tras un córner y contó con una gran cuota de suerte para meter la pelota entre los tres palos, mientras que apenas pasada la media hora Metcalfe anotó el 2-1 con un tremendo remate desde afuera del área.

Sin embargo, Brasil, que es dirigido por el italiano Carlo Ancelotti reaccionó y llegó a la igualdad a los 45 minutos gracias a un penal de Raphinha, quien tuvo un inmejorable inicio de temporada.

Finalmente, en el segundo tiempo Brasil mejoró mucho su imagen para imponerse en el Suncorp Stadium de Brisbame.

A los 24 del complemento, Bruno Guimaraes definió solo dentro del área tras una gran jugada colectiva, mientras que Vinícius convirtió el 4-2 definitivo desde el punto del penal, cuando quedaban solo 10 minutos para el final del encuentro.

La reivindicación de Brasil frente a Australia

De esta manera, además, Brasil pudo dejar atrás el flojo empate 1-1 que rescató de manera agónica el viernes pasado frente al mismo rival.

El tercer y último amistoso de Brasil en la presente fecha FIFA será el 3 de octubre cuando se enfrente con India en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium que se encuentra en la ciudad de Calcuta.