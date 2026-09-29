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Los tres cambios que analiza Delfino para Colón ante Estudiantes

Colón se prepara para recibir este sábado a las 15 a Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López. Iván Delfino realizaría tres cambios.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 12:51hs
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Los tres cambios que analiza Delfino para Colón ante Estudiantes

Prensa Colón

El 0-0 ante All Boys dejó una baja obligada para Colón. Matías Muñoz llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar frente a Estudiantes de Buenos Aires.

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La buena noticia para Iván Delfino pasa por los regresos. Agustín Toledo e Ignacio Lago ya cumplieron sus respectivas suspensiones y están nuevamente a disposición del entrenador.

En principio, Toledo aparece como el reemplazante natural de Muñoz, mientras que Lago volvería directamente al equipo titular en lugar de Risso Patrón.

Barrios podría ser la tercera variante en Colón

Pero las modificaciones no terminarían allí. Delfino también analiza un cambio en la última línea: Pier Barrios podría ingresar por Sebastián Olmedo, en lo que sería la tercera variante respecto de la formación que comenzó el partido ante All Boys.

De esta manera, la principal duda que mantiene el entrenador está justamente en la zaga central, con Olmedo o Barrios como alternativas para acompañar a Federico Rasmussen.

En cuanto a las bajas, Matías Budiño y Franco García continuarán fuera de la consideración debido a las lesiones que atraviesan.

El posible equipo de Colón

Con estas variantes, la formación que prepara Delfino para recibir a Estudiantes sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo o Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

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Además, Facundo Castet es el único futbolista que queda con cuatro amarillas y deberá cuidarse ante Estudiantes para no perderse el próximo compromiso.

Colón llega al encuentro con 49 puntos y en el quinto lugar de la Zona A, mientras que Estudiantes de Buenos Aires suma 45. Por eso, el partido del sábado en el Brigadier López tendrá un valor especial en la pelea por terminar lo más arriba posible y llegar al Reducido con una mejor posición.

Colón Delfino Estudiantes
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