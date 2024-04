Leandro Romagnoli, con todo listo para ser DT de San Lorenzo

Si bien su presencia en Montevideo ya era un hecho, este miércoles el "Pipi" se reunió con el presidente Marcelo Moretti y con el coordinador del fútbol profesional, Néstor Ortigoza, y, según pudo confirmar Noticias Argentinas, restan detalles para que sea anunciado como el DT del Ciclón.

Leandro Romagnoli, nuevo DT de San Lorenzo

Algunas de las cuestiones a resolver aún son el armado del cuerpo técnico, dado que se sumarían nombres como el del ex lateral izquierdo Germán Voboril y un preparador físico, y la rescisión del vínculo con Insua, que se extendía hasta diciembre de 2025 y todavía no llegó a un acuerdo con la Comisión Directiva en cuanto a lo económico.

Los principales candidatos fueron Luis Zubeldía y Gabriel Heinze, pero ambos rechazaron la propuesta de San Lorenzo. Más tarde surgió la opción de Nicolás Larcamón, de último paso por Cruzeiro de Brasil, pero el técnico de 39 años pidió al menos un mes para agarrar el cargo y en Boedo no cuentan con ese tiempo para iniciar el nuevo proyecto.

Ante esto, la figura de Romagnoli ganó terreno y el propio ex enganche se postuló en la conferencia de prensa posterior al empate con Central Córdoba.

"Tengo la ilusión de dirigir a San Lorenzo, no puedo mentir. Estoy cómodo en la Reserva, me dejan trabajar tranquilo, quería hacer experiencia, pero siempre pienso en dirigir a San Lorenzo. Si me toca la posibilidad, bienvenido sea. Si no, seguiré en la Reserva. No estoy apurado", indicó el "Pipi", que en las próximas horas agarraría el timón de forma definitiva.