Leandro Rubino regresa a las pistas en el Car Show Santafesino

La idea de volver comenzó a gestarse el año pasado, cuando Leandro empezó a interesarse en la Clase 3. “A mitad del año pasado me empezó a gustar la categoría. La miré mucho y me di cuenta de que se está poniendo más pareja, más competitiva, y que este año seguramente sumará más autos,” explicó el piloto.

El paso decisivo surgió durante una cena entre amigos. “Estábamos en una carrera, comiendo un sábado a la noche, y le pregunté a Bailone si me atendería un Clase 3 si me animaba a hacerlo. Él me dijo que sí, pero yo aclaré que quería algo distendido, sin presiones, sin que nadie venga a criticar. Solo disfrutar y corregir los errores para mejorar,” comentó Rubino.

Un Toyota Etios, la elección perfecta

El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente, y hace pocas semanas Rubino encontró el auto ideal. “Edgardo Ramello me dijo que estaba en venta el auto de Centinaro, y me mandó fotos. Me encantó, fui, lo compré y lo trajimos. Ahora Bailone ya está trabajando en el motor, y nosotros le corregimos algunas cosas y lo pintamos a nuestro gusto. Está quedando hermoso,” aseguró entusiasmado el santafesino.

image.png El piloto de nuestra capital, derecha, se suma con Ettios, y tiene el foco puesto en San Jorge.

El Toyota Etios, que promete ser competitivo en la Clase 3, será la herramienta con la que Rubino buscará disfrutar de esta nueva etapa en las pistas. Con planes de realizar pruebas durante el verano, el piloto santafesino está enfocado en recuperar el ritmo de competencia. “Queremos empezar a mover las muñecas, ablandarlas. Será clave probar en el verano para llegar lo mejor posible al inicio de la temporada,” agregó.

Un regreso sin presiones, pero con pasión

Con una visión centrada en disfrutar del automovilismo, Rubino enfatizó que no busca resultados inmediatos. “Si salgo primero, salgo primero, y si salgo último, salgo último. Lo importante es disfrutar del proceso y del tiempo en pista. Compartir el box con Nico (NdR: Rubino, su hijo que correrá en Clase 2) también va a ser algo lindo, y creo que eso le sumará a la experiencia.”

Con el regreso de Leandro Rubino, la Clase 3 del Nuevo Car Show suma un piloto con experiencia y una perspectiva fresca. Su historia refleja cómo la pasión por el automovilismo puede mantenerse viva y florecer con nuevos desafíos. El 2025 será un año de aprendizaje y crecimiento para Rubino, quien ya sueña con volver a sentir la adrenalina en cada curva. Recordamos que el Campeonato 2025 del Nuevo Car Show comenzará el fin de semana del 7, 8 y 9 de marzo en el Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge.