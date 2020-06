Ledesma: "Estamos con mucha incertidumbre"

La cuarentena obligatoria dispuesta por las autoridades gubernamentales provocó la suspensión de todas las actividades deportivas. El fútbol por amor a la camiseta no fue la excepción, y por eso los campeonatos liguistas fueron suspendidos y las instituciones cerradas por completo. El nulo ingreso económico puso en guardia a las autoridades liguistas para conocer el cuadro de situación de sus clubes.

Esta labor se viene realizando en las últimas semanas en los diferentes clubes de la liga local. En esta ocasión los dirigentes de la entidad madre del fútbol santafesino estuvo presente en las instalaciones de Nacional para conocer la situación de la institución. El presidente de la Liga Santafesina, Gustavo Pueyo, visitó al club Nacional donde también estuvieron presentes el presidente del albo Ignacio Ledesma y otros directivos de la institución.

"La charla surgió a partir de mantener contacto para ver cuando reiniciamos las actividades, que panorama había en cuanto a la situación sanitaria. Nos llueven informaciones de todos lados, erróneas muchas de ellas, con el reinicio de las actividades, y en la parte futbolística había incertidumbre, entonces se acercaron los dirigentes a charlarlo personalmente" expresó Ignacio Ledesma.

El presidente del Club Nacional explicó que "fue muy buena la charla con Gustavo, un poco por la situación de todos los clubes. Tocando todos los temas, en base a diferentes situaciones. Sobre todo para ver como estamos parados de ahora en adelante, y ver como vamos a reiniciar. Si hay algo pensado, armado, o proyectado para el futuro más que nada. Igualmente todavía hay una incertidumbre que no nos deja programar nada".

El dirigente de la prestigiosa entidad liguista de nuestra capital remarcó que "es la ansiedad de todos, los clubes se rodean de mucha gente, la cual trabaja como profesores, jugadores y están pendientes de cuando se retoman las actividades. Más que nada evacuar dudas, si bien todavía no hay nada concreto, y queríamos personalmente hablarlo con las personas que comandan los destinos de nuestra Liga Santafesina".

1662020 f2 nota visita pte liga a nacional.JPG Ignacio Ledesma es el presidente de la entidad ubicada en el sur de la ciudad. Gentileza Liga Santafesina

Expresiones desde el barrio Sur

La cuestión económica es muy dura para los clubes santafesinos, ya que hay infraestructura que mantener, sobre lo cual Ledesma añadió que "En nuestro predio tenemos un complejo que tiene canchas de fútbol cinco, cancha auxiliar, una de fútbol once, y también hockey. Si bien el hockey está parado, en realidad todos los deportes están suspendidos, tenemos un gimnasio cerrado, y como lo habilitaron, buscaremos darle rodaje al mismo. Recién esta semana arrancamos a acercarnos al club, porque todos los dirigentes tienen el tema de los traslados, la autorización, hacen controles, y algunos están en aislamiento por el tema salud".

También destacó que "al estar todo parado hace sesenta días que no hay ingresos al club. El ingreso societario, deportivo, el movimiento de los fines de semana y algunos otros ingresos que tenemos está todo paralizado y en cero. Con los impuestos que teníamos que pagar se fue todo un poco el sustento que teníamos, hasta que podamos arrancar las actividades. Es algo que tienen todos los clubes".

"No se pudieron hacer beneficios, está todo medio complicado, no te podes juntar a organizar muchas personas, y por ahora no tenemos nada en vista. Solamente nos ocupamos en el mantenimiento de las instalaciones, y ver cuando empezamos a habilitar las instalaciones. A Gustavo le preguntamos como estaba la situación, ellos te pueden habilitar, pero el tema de los protocolos insumen importantes gastos" comentó el presidente de Nacional.

Por último, manifestó que "el tema subsidios, nos anotamos en todas las ayudas que da el gobierno, pero todavía no nos respondieron. Todo lo que se pidió está todavía muy verde. No hay nada asegurado, por lo cual estamos con mucha incertidumbre, y remarcarlo que no se que club ha conseguido alguna ayuda. Dicen que algunos se podría tener algo, pero no hay nada confirmado. Hay que esperar, y no queda otra".